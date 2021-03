DT de Santiago Morning femenino, Paula Navarro: "No sabemos nada del campeonato nacional, todavía no hay bases"

La entrenadora de Santiago Morning femenino, Paula Navarro, está muy contenta y conforme con el desempeño de su equipo en la Copa Libertadores 2020. Las Bohemias golearon 9-0 a Deportivo Trópico en la última fecha del Grupo B y se metieron en cuartos de final.

“Estamos muy contentas por el partido de ayer y por la clasificación. Ésta ha sido la Copa Libertadores más difícil de la historia del fútbol femenino debido a que todos los equipos de la región han tenido un crecimiento importante”, dijo Navarro a Radio ADN.

Ahora el Chago ya se mentaliza en su próximo rival: “Corinthians tiene un aparataje impresionante: Arrendaron un gimnasio especial, lo tienen cerrado para ellas, las jugadoras entrenan cuatro veces al día y tienen siete comidas diarias. Su inversión es muy fuerte, pero nos hemos preparado para esto, para enfrentar a las mejores”, expuso.

Añadió que “es un gran rival y también tiene sus debilidades, las hemos analizado mucho y eso es lo que saldremos a plantear, nuestro juego, nuestro fútbol, con nuestras jugadoras. En el fondo someter al rival para que cometa ciertos errores y así aprovecharnos nosotras”.

Por otro lado le pegó un palo a la ANFP debido a que todavía no hay nada claro con la temporada del fútbol femenino nacional y responde a la consulta: ¿el fútbol femenino chileno está más cerca de conseguir un título internacional por sobre el masculino?

“No sabemos nada del campeonato, de partida. Lo único que sabemos es que parte en abril y todavía no hay bases. Dentro de la planificación está la competencia local y otra Copa Libertadores en octubre. Acá a todos nos gusta ganar, pero hay que ir paso a paso. Los procesos formativos en el fútbol femenino son a largo plazo. No son rápidos porque las niñas no llegan a jugar al fútbol a los 4 años”, manifestó.

Sentencia que “siento que el fútbol femenino de nuestro país le trae más triunfos o resultados deportivos respecto al fútbol de hombres. ¿Por qué? Tenemos una generación dorada del fútbol femenino, formadas por los clubes. Es importante que entiendan que las jugadoras son formadas en los clubes, no en la selección. La selección las hace jugar. Por esto las jugadoras se van al extranjero, formadas por los clubes, sin un peso. La ANFP no aporta para el fútbol femenino, sólo organiza un campeonato y entrega subvención en alimentación y transporte. Puede ser que haya más posibilidades en el fútbol femenino de ganar otra Copa Libertadores. Con Universidad de Chile estamos entre los ocho mejores y podríamos seguir avanzando”.

