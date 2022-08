Los constantes errores en el arbitraje en el fútbol chileno son tema que la ANFP ha debido analizar para llevar adelante una restructuración para mejorar el trabajo. Así lo revela el presidente Pablo Milad, quien asegura que se van hacer cargo de la situación.

Esto, sumado a que no hay un árbitro jefe titular, luego de la polémica salida de Javier Castrilli de la comisión.

"Por supuesto. Hay muchas especulaciones con el arbitraje. Estamos trabajando hace aproximadamente dos meses y medio con Conmebol, donde estamos creando una estructura primero de un filtro en donde sea más objetivo y más exigente de qué árbitros pasan a ser profesionales", cuenta Milad en conversación con ADN.

En ese sentido, asegura que "los filtros eran, a veces, manipulados digamos y hoy en día van a ser totalmente objetivos con empresas externas que van a evaluar el funcionamiento de los árbitros, las capacidades psicológicas, técnicas y físicas en los cuales vamos a considerar. Los árbitros que deben ser profesionales y también con evaluaciones constantes, que nos permitan dejar a los árbitros que sirvan y los que no sacarlos".

Osses

Una sombra que persigue a la gestión de Milad fue la salida de la comisión de árbitros de Enrique Osses, en algo que hizo mover la estructura de los hombres de negro en el fútbol chileno.

"No me gusta hablar de tan pasado, yo creo que los errores los cometimos todos. No puedo decir que fue un error sacar a Osses en ese momento que era complicado en la ANFP. Con Enrique tenemos buena relación", comenzó explicando el presidente.

En ese sentido, Milad asegura que después vino el proceso de Castrilli, buscando dar mejoras en el arbitraje.

"El hecho de traer a Castrilli fue cortar un poquito la falta de objetividad y análisis crítico de las conductas de los árbitros. En cuanto a los cobros y en cuanto a los niveles de capacitación. Hay personas que se dejan llevar por sus formas e historia más que por un hecho profesional. En ese sentido, el objetivo principal con esto fue poner una neutralidad en la evaluación de los árbitros", finaliza.