Pablo Galdames le tira un palo al Gobierno: “En Argentina se ha manejado mejor la crisis del coronavirus que en Chile”

Pablo Galdames es uno de los buenos proyecto que tiene el fútbol chileno, pues en cada una de sus etapas se ha consolidado: primero en Unión Española y ahora en Vélez Sarsfield.

En conversación con La Tercera abordó varios temas ligados a la actividad. Sin embargo, no quiso dejar de aprovechar la vitrina para enviarle un pequeño recado a las autoridades, en especial al Gobierno y su manejo en la crisis del coronavirus, pues comparó la realidad en Chile con Argentina.

“Estoy más tranquilo en la casa de mis papás. A 35 kilómetros de Santiago tengo contacto cero con otra gente. Pero en Buenos Aires se ha manejado mejor. Es evidente con la cantidad de casos por día. Allá hubo cuarentena desde el 15 de marzo. Trataba de salir lo menos posible, pero a veces tenía que ir al supermercado. Eso me hace sentir más seguro acá, pero sin duda se ha manejado mejor en Argentina que en Chile”, dijo.

Galdames confesó que está trabajando para ser parte de la Roja en las Eliminatorias camino a Catar 2022. (FOTO: Agencia Uno)

Ahora, sobre el tema futbolístico, entregó quizás algunas pistas sobre su futuro, porque reconoció que junto a su pareja comenzarán a estudiar italiano en el segundo semestre.

“Mi sueño es jugar en Europa y los sueños son para cumplirse. Mi sueño siempre fue debutar en Primera y lo dejé todo para lograrlo, sacrifiqué mi adolescencia para eso. Sí, rompí esa norma que se ha instalado de irse a cualquier liga, pero no me meto en la carrera de nadie, cada uno tiene sus expectativas de carrera, sus necesidades. Nunca me faltó nada. Entonces puedo priorizar mi carrera y no necesito buscar lo económico. No tengo hijos o a quien mantener. Si me enfoco en mi carrera y hago las cosas bien, lo económico llega”, confesó.

“Me gusta, porque mi sueño es jugar en Italia y soy un convencido de que cuando uno quiere las cosas tiene que merecerlas y atraerlas. Y una de esas cosas es aprender el idioma. Y porque también creo que aprender otro idioma es muy entretenido”, agregó.

Al ser consultado sobre el Pablo de Unión con el Pablo de Vélez, expresó que “maduré por completo. La independencia de mi casa me hizo crecer. Lo hablo todos los días con mis hermanos y es increíble cómo te cambia la vida al pasar de vivir solo a vivir con tus papás o hermanos o mi mamá, que prácticamente me hacía todo. Llegar de los entrenamientos a dormir la siesta y que la cama esté deshecha, o tener un mal partido y que no estén tus hermanos para hacerte reír, o tu mamá para darte un abrazo... Son cosas súper chicas, pero que te ayudan a madurar, a formar una coraza para hacerte más fuerte. Y valoras cosas que antes no. Eso me hizo convertir en la persona que soy hoy: un tipo sumamente profesional, que quiere a su familia, que quiero pasar tiempo con mis hermanos, ver un partido de fútbol con mi papá, conversar con mi abuela, cosas que me di cuenta que extrañaba”.

Finalmente, habló sobre la Selección Chilena y si ha tenido contactos con Reinaldo Rueda, entrenador de la Roja. “No he tenido contacto con él (Rueda) desde que me convocó a la primera nómina. Muchas veces me reservaron en Vélez y no llegó la convocatoria. Pero que te reserven significa que te están siguiendo. Siempre dijo que necesitaba que los jugadores tengan regularidad y el último torneo lo venía jugando completo, así que tenía mucha esperanza de un llamado para la primera fecha de las Eliminatorias. Me dijeron que estaba reservado y es una lástima que no se haya realizado. Pero más que frustrarme, trato de ver el lado positivo”, señaló.

En la misma línea, complementó que “si no se dio ahora es por alguna razón y tengo que tratar de aprovechar todo este tiempo para llegar bien a Vélez, marcar una diferencia de que estuve entrenando toda la pandemia. A pesar de que todo se ha postergado, estoy muy mentalizado en cumplir mis objetivos y para eso trabajo. No lo veo como algo frustrante, sino que como algo que me mantiene motivado e ilusionado”.

“Me siento parte por el hecho de que quiero jugar en la Selección. Mis decisiones en el fútbol han sido pensando en la Selección y mi carrera. Sé que tengo que entrenar mucho y jugar a un buen nivel para llegar allá, aunque no me voy a sentir totalmente parte del recambio hasta que lo logre. A eso estoy apuntando, para eso trabajo”, sentenció.