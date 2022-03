Johnny Herrera asistió a ver el partido de Universidad de Chile contra Unión Española. Y a pesar de que ahora es comentarista de TNT Sports, olvidó esa faceta y al estadio fue como hincha, con la camiseta del equipo puesta para alentar al Bulla.

Un hecho que provocó algún tipo de polémica. Por ejemplo Fernando Solabarrieta no avaló que fuera con la polera azul al estadio, pues asegura que "le quita credibilidad" en su faceta como comentarista, donde se supone que debería ser imparcial.

Algo que para el periodista Pablo Flamm tiene poco sentido. "No es mucho tema, todo el mundo sabe que Johnny Herrera es hincha de la U. Es un tipo nacido, criado e identificado con la U, y que se desempeñe en los medios no tiene ningún inconveniente", comentó.

Luego el periodista de DirecTV comentó que "si quiso ir con la camiseta de la U en su día libre no me parece que sea problema. Al final todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol tenemos cariño o simpatía por algún equipo. Todos, desde chicos, tenemos una adhesión".

Ejemplificó con algunos colegas, para no darle bombo al asunto. "Todo el mundo sabe que Pancho Mouat es hincha de la U y no tiene problema para opinar de otros equipos. Cristián Arcos es un gran periodista que tiene cariño por Curicó. Tipos que tienen una imparcialidad y equilibrio para hablar de otros, entonces no molesta, no incomoda".

Finalmente, cierra indicando que "el caso de Johnny Herrera es especial, no es que ahora nos sorprendamos. Toda la vida fue hincha de la U, puede hacer lo que quiera en su día libre, que vaya con un gorro o un banderín. No complica".