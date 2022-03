El destacado comunicador Fernando Solabarrieta no está de acuerdo con el uso de la camiseta de Universidad de Chile por parte de Johnny Herrera, ahora que asumió labores de comentarista televisivo. "Cuando los ex jugadores comienzan carreras de comentaristas, creo que deben desmarcarse rápidamente de su etapa de futbolistas", advierte.

Una de las notas más destacadas de la esperada victoria de Universidad de Chile sobre Unión Española fue la presencia de Johnny Herrera en las tribunas del estadio Elías Figueroa de Valparaíso, vestido con la camiseta de la U.

El público azul coreó el nombre del ex portero y capitán universitario, que alzó la mano y agradeció a sus feligreses, que lo tienen en un pilar. Y lo vivió como un hincha más, sobre todo ante lo necesitado que estaban los Leones después de cuatro partidos sin ganar.

Y después del partido alabó al joven golero azul Cristóbal Campos, quien debía ser titular para el angolino. "Da lo mismo si el tiempo me dio la razón, insisto. (Hernán) Galíndez no es un mal arquero, pero no era necesario. Nada más", sentenció Johnny en un mar de fanáticos que querían una foto con el mundialista.

Pero ahora Johnny no es cualquier futbolista en retiro, si no que además actúa como comentarista en TNT Sports, con su mirada crítica y el aporte de quien hasta el año pasado jugaba fútbol profesional. Por eso, no todos están de acuerdo con su performance en Playa Ancha.

No todos están de acuerdo con Johnny Herrera



Fernando Solabarrieta tiene sus reparos al ver las imágenes de Johnny Herrera con la camiseta del cuadro universitario. "Aún cuando uno tenga perfectamente claro que Johnny Herrera es hincha de la U y ama a la U, en el rol en que está ahora, que es la vereda contraria, la vereda del frente; es deseable que sea objetivo", explicó el comunicador.

Para Fer, Herrera debe reevaluar su determinación. "Pienso que el deseo de Johnny es ser objetivo en cada uno de los comentarios. Pero en términos de imagen, llevar la camiseta de tu equipo a un estadio te resta cierta credibilidad, por lo menos en los rivales o en el tema de Colo Colo", reflexionó el periodista natalino.

"Siento que en la vereda en la que hoy están él y varios jugadores, es deseable mostrar que tu deseo es ser objetivo. Yo hubiese preferido que no. Ellos dan un paso que los lleva a la vereda del frente, y ese paso que ha dado muy bien por ejemplo Pato Yáñez, que se ha desmarcado y ha tenido un costo respecto del cariño que podría en un momento haber sentido", se explaya el hombre de ESPN.

En momentos en que tantos ex futbolistas se suman a las comunicaciones, Solabarrieta lanza el alerta. "Cuando los ex jugadores comienzan carreras de comentarista, creo que deben desmarcarse rápidamente de su etapa de futbolista. Por eso me parece que lo de Johnny no es fiable. Cuando inicias una carrera como comentarista, mostrar objetividad incluso en términos de imagen es lo mejor que puedes hacer", completa el comunicador.