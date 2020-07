“Oferta covid”: Así tildan en Curicó Unido el interés desde México por Matías Cavalleri

A pesar de que el fútbol está suspendido por la pandemia del coronavirus en Sudamérica, el mercado de jugadores se sigue moviendo. En ese sentido, ahora tocó la puerta de Curicó Unido, pues desde México y Brasil están tentando a Matías Cavalleri y el defensor colombiano Héctor Urrego, respectivamente.

Según informó el diario La Prensa de Curicó, el club Necaxa está interesado en el seleccionado chileno sub 23 y acercó una oferta de 500 mil dólares, los cuales recién serán pagados en cuotas entre 2021 y 2022.

“La oferta por el jugador (Matías Cavalleri) existe, sin embargo la paralización del torneo y de continuidad de fútbol hizo que la operación se cayera, la oferta económica era Covid por decirlo de alguna manera, existían muchas ventajas para el comprador y pocas para el vendedor, se pagaba en cuotas a contar del próximo año”, señalaron desde la institución tortera.

El extremo de Curicó está siendo seguido desde México como de algunos clubes de la región Metropolitana. Sin embargo, los torteros no lo dejarán partir si no llega una buena oferta. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no es todo, porque el representante del defensa colombiano Urrego reconoció que existe una oferta desde Botafogo. Sin embargo, la dirigencia de Curicó señaló en la misma publicación que desconocen cualquier interés.

“Por Urrego no estamos al tanto de ningún interés, el jugador no nos ha comunicado nada ni tampoco el representante, con quien hemos tenido contacto en los últimos días y no ha expresado nada”, mencionaron.

Por el momento, lo único claro es que desde la dirigencia de Curicó Unido no dejarán partir a Cavalleri por una oferta tan baja y que sea pagada en cuotas, pues es uno de los grandes proyectos del club y que interés de clubes no faltarán una vez que vuelva el fútbol chileno.