Ñublense tuvo una amarga visita de Audax Italiano en la fecha 11 del Campeonato Nacional. Aunque partieron en ventaja, los Diablos Rojos se llevaron una goleada por 5-2 del conjunto audino, el que los visitó este lunes por la noche en el Bicentenario Nelson Oyarzún.

La derrota desconcertó al entrenador Jaime García, quien conversó con los micrófonos de TNT Sports luego del partido. El DT chillanejo afirmó que nunca había vivido una goleada de ese tipo y se refirió a su continuidad en el cuadro de la Región del Ñuble.

"Una goleada así no me había pasado nunca en todo este tiempo dirigiendo, no me explico. Debo hacer un mea culpa. El hilo siempre va a depender de mí, yo soy el que está a cargo de esto. Nunca me había pasado algo así. Me duele tanto como a toda la gente que está en el estadio", partió diciendo.

“Debo tratar de resolver esto de la mejor forma posible. Si no, ellos tendrán que reestudiar lo mejor para el club, yo siempre he dicho que no le quiero hacer daño a Ñublense. Cuando sienta que el mensaje no está, veré qué pasará", complementó.

"El responsable soy yo. No abandono el buque, si ellos quieren revisar el contrato es otro tema. Sé el dolor que siente el hincha. Pongo el pecho a las balas. Estoy a cargo de esto, yo veré lo que pasa de aquí en adelante. Llevo tanto tiempo acá, debemos seguir mejorando, ver si está llegando el mensaje al club", agregó.

Es la segunda derrota consecutiva de los Diablos Rojos en el Campeonato Nacional, donde marchan duodécimos con 11 puntos en 11 fechas. Además, han sumado caídas ante Racing y Flamengo en Copa Libertadores, donde son colistas del Grupo A sin ningún punto.

Para sumar a su complicado momento, se confirmó la descalificación del equipo en Copa Chile. Los chillanejos cometieron un error en la planilla del duelo ante Comunal Cabrero y quedaron eliminados de la competencia. Además, deberán pagar una multa.