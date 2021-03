Nicolás Peric y su retiro a la fuerza: "Yo no asimilaba que ese sería mi último partido, no me logré dar cuenta. No tomé la decisión solo"

El 30 de enero Rangers cayó con Deportes Melipilla en Talca y sepultó la ilusión de volver a Primera División, algo que precisamentre quedó para los Potros al lograr el ascenso luego de derrotar en la final a Unión San Felipe.

Ese encuentro marca el último profesional que jugó el arquero Nicolás Peric, donde curiosamente fue expulsado, pero hoy más frío, confiesa que no pensó que sería su despedida.

"Yo no asimilaba que ese sería mi último partido, no me logré dar cuenta. No tomé la decisión solo, yo tenía pensado tratar de jugar un año más en mi club (Rangers), pero no se dio la oportunidad, no fui tomado en cuenta, no entraba en los planes, mi contrato se terminó y yo tampoco nunca dije que quería seguir jugando en otro lado”, aseguró en Nexo de Espn, donde se desempeñará como panelista.

Peric agrega que "Nnunca me llegó media oferta para seguir jugando. Un día puse en una red social ‘gracias totales’ y fue todo. Lo asumí de esa forma. Tampoco quise ir más allá.

Explicando que "cerré la boca, viví mi duelo con mi familia en vacaciones, me borré, lloré todo lo que tenía que llorar, agradecí todo lo que tenía que agradecer. Yo me iba preparando, si bien no dije adiós, sabía lo que iba a pasar en algún momento”.

Para cerrar el carismático ex portero entiende que “los técnicos tienen la posibilidad y la obligación de elegir a sus jugadores… que me lo hubiesen dicho de otra forma me habría encantado. No fue así, me ayudaron a tomar la decisión, pero la tomo como un paso más en mi carrera. Hoy puedo decir que no me retiré del fútbol, me recibí de futbolista. Hasta el último día me preparé de la mejor forma, hasta el último día quise entrenar. El día dejé de entrenar, recién ahí me titulé como futbolista. Hoy ya soy un futbolista titulado”.