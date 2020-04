Nicolás Peric revive su mejor anécdota: cuando le mordió la nalga a un compañero en las duchas

Nicolás Peric es un loco lindo. El arquero de Rangers se las arregla para mantenerse en primera plana, ya con 41 años, y en la temporada que marcará su despedida del fútbol aprovecha de revivir los highlights de su carrera. Y el humor no está ausente.

Como en una de las mejores anécdotas que se recuerden de su trayectoria, la que protagonizó cuando era parte de Argentinos Juniors en el plantel que fue campeón del fútbol argentino hace una década, y puso en riesgo el matrimonio de uno de sus compañeros.

En las duchas, Peric le mordió una nalga a Matías Caruzzo -hombre que después estuvo en Universidad de Chile- y el defensor tuvo que darle explicaciones a su mujer. "El problema es que es un macabeo", reconoció en conversación con Catenaccio Sport.

"Pobre Mati. Después me llamó con su mujer y me pedía: 'Decile boludo que fuiste vos el que me mordió y ponía el manos libres. Y yo me quedaba callado. Pobre Mati. Extraordinario, el miedo que le tenía a la señora", se carcajeó el veterano arquero.

El paso por Argentinos dejó huella en Peric, no solo por las anécdotas, sino que por el título que consiguió en el fútbol argentino y el cariño que hasta hoy le demuestra el equipo de La Paternal.

"La gente me gritaba 'chileno, chileno'. (...) Me han invitado varias veces a Argentina a ir a un partido. Estoy esperando el momento para ir, porque va a ser lindo recorrer La Paternal, ir a la tienda del Bicho, a la cancha", completó el golero nacional.