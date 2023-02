Coquimbo Unido terminó con un festejo desatado el partido ante Universidad Católica. Luego de una lucida acción entre Luciano Cabral y Javier Parraguez que el delantero quiso definir, Rubén Farfán aprovechó la pelota dando botes y metió un bombazo para sentenciar el 2-1 de los Piratas ante la escuadra adiestrada por Ariel Holan.

Todos festejaron con el Rayo, excepto Parragol, quien eligió gritarle gol en la cara al árbitro Benjamín Saravia. El juez se tomó su tiempo, esperó que el Búfalo volviera de la celebración y le mostró la tarjeta roja directa. Aunque todavía no se publica el informe del réferi, el DT de los aurinegros se refirió a esa situación.

"En el caso de Parraguez, la jugada del gol fue penal antes. Fue penal. Afortunadamente se hizo el gol. No tengo claro qué dijo Javier, no sé bien qué pasó, no lo he podido ver ni conversé con él. Pero sí la jugada previa al gol fue penal", aseguró Fernando Díaz, quien también se mostró feliz por la victoria y por los caminos que encontró el equipo para conseguirla.

Por cierto, ya vislumbra que tendrá al menos durante una fecha castigado a Parraguez, quien desembarcó en el puerto pirata luego de una experiencia en el Sport Recife de Brasil. Eso sí, quizá se da el retorno de otro goleador en los coquimbanos. "A Rodrigo Holgado lo vamos a esperar, creo que podría llegar. Ojalá llegue porque nos hace falta", apuntó el Nano respecto del ex Curicó Unido y Audax Italiano, quien vive su segundo ciclo con la camiseta amarilla, .

Nano Díaz defiende a Esteban González: "Es un pan de dios, no dice ni hueón"

Otra de las polémicas que se dio en la victoria de Coquimbo Unido frente a Universidad Católica fue la expulsión de uno de los ayudantes de Fernando Díaz. Fue Esteban González quien recibió la tarjeta roja por parte de Benjamín Saravia, aunque el jefe del staff aurinegro no entiende bien qué ocurrió ni por qué la sanción ante el otrora lateral derecho de Cobreloa.

"El cuerpo técnico no reclama tanto. En un momento de eso, se detiene inmediatamente. Yo estaba al lado de Esteban González. Los que lo conocen saben que es un pan de dios, no dice ni hueón si esa es la verdad", aseguró Díaz de uno de sus colaboradores.

Por cierto, tuvo más palabras para defender a su asistente. "Entonces creo que el árbitro se equivocó, puede haber gritos de cualquier lado, los árbitros miran hacia adelante, el cuarto mira hacia allá. Esteban no dijo nada, estaba al lado mío. No sabíamos qué pasaba, puedo dar fe de que no dijo nada", cerró Fernando Díaz, quien expresó que tiene mucha ilusión en el equipo por lo mostrado en cancha al cabo de estas tres primeras fechas en el Campeonato Nacional 2023.