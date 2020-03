Ministra del Deporte y el coronavirus: “Nosotros seguiremos apoyando financieramente a los deportistas olímpicos”

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, conversó con Radio Agricultura sobre cómo ha estado afectando el coronavirus a los deportistas de alto rendimiento, además de qué información tiene sobre la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En ese sentido, la jefa de la cartera expresó que están trabajando con un equipo jurídico para encontrar los argumentos necesarios para poder presentarlos ante la Contraloría General de la República y poder mantener el financiamiento y las becas para los deportistas chilenos.

"Estamos trabajando para mantener las becas. No es culpa de los deportistas que se estén suspendiendo las competiciones. Estamos trabajando para poder ayudarlos a encontrar competiciones para que puedan cumplir con sus metas. No obstante, si se suspende todo por el coronavirus, de igual modo, estamos trabajando para mantener el financiamiento por este 2020. El año pasado transferimos US$ 50 millones solo para el alto rendimiento”, expresó.

“Hoy en el Comité Olímpico se van a reunir y van a ver si se van a aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio. Nosotros hasta ahora tenemos 15 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos, pero todavía tenemos otros deportistas en preolímpicos o luchando por puntos. Estamos a la espera de esa información, del presidente del Comité Olímpico y Paralímpico”, agregó.

Sobre las medidas de seguridad que están tomando y así evitar contagios dijo que “hoy día en lo que estamos abocados es en posibilitar los recursos económicos para traer a nuestros deportistas que están en países críticos por contagios de coronavirus. Tenemos 26 deportistas de alto rendimiento en cuarentena”.

“Ayer determinamos suspender todos los talleres del deporte nacional y solo mantener las puertas abiertas para los entrenamientos de alto rendimiento” complementó.

Además, expresó que están trabajando en conjunto con los deportistas para tomar las medidas más acertadas. “Que ellos estén presentes con su voz en todas las decisiones que vayamos tomando. Estamos trabajando con ellos, dándole el apoyo con sus programas de entrenamiento. Los vamos a ir apoyando para buscar otros eventos para que puedan mantener su beca PRODAR”.

Finalmente, tuvo palabras para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Hace tres semanas estuvimos en Puerto Rico dando la situación de avance y fuimos felicitados, nos dijeron que vamos muy adelantados. Nos hemos fijado metas, este es el año de la infraestructura”, sentenció.