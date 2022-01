El mercado de pases del fútbol chileno continúa abierto para que los futbolistas logren encontrar su destino de cara al 2022. Y hay muchos nombres importantes que no han fichado en ningún club, por lo que de seguro varios dirigentes están con el colmillo afilado para poder seducirlos.

El caso más emblemático es el del seleccionado nacional Luis Jiménez, que hasta hace poco era fijo en la Roja para Martín Lasarte. Terminó contrato con Palestino y no renovó con los árabes. Sonó en Colo Colo y Universidad de Chile, pero las propuestas más concretas fueron de Unión Española y La Calera. El Mago aún no decide dónde continuar su carrera a los 37 años, donde el retiro asoma como una opción.

Joaquín Larrivey es otro gran jugador que no tiene equipo. Los 20 goles que marcó por Universidad de Chile no le bastaron para la renovación. Su deseo es seguir jugando en Santiago, pero las opciones se han agotado.

Otro ex Universidad de Chile que no tiene claro su futuro es Osvaldo González. El campeón de la Copa Sudamericana terminó siendo titular en la U demostrando su vigencia, aunque no ha fichado en ningún otro elenco de cara al 2022.

Cesante también está el arquero Diego Sánchez, quien salió de Unión Española después de muchos años y no ha logrado encontrar club. Se mantiene entrenando solo para estar bien físicamente e incluso se anima a jugar partidos de pádel para mantener el ritmo.

Uno que tiene talento es Ramón Fernández, el ex volante de O'Higgins quien tampoco tiene claro su futuro. A sus 37 años sabe que el retiro se acerca, pero su intención es poder jugar al menos durante este año antes de colgar los chuteadores.

El que estuvo de paso por Chile el 2021 es Miiko Albornoz, quien no pudo agarrar continuidad en Colo Colo y se fue del país. Aún no encuentra club, por lo que el campeón de América podría retornar a Chile si recibe una propuesta interesante.