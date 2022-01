Uno de los futbolistas que está disponible para varios equipos del Campeonato Nacional es Matías Cahais, quien luego de dos años y medio en O'Higgins dejó el equipo por lo que ahora está en la órbita de diferentes instituciones con el mercado de fichajes acercándose a sus días con más movimientos.

El defensor, quien disputó 29 compromisos la pasada temporada, todos como titular, pero no continuará con los de Rancagua. "La verdad es que simplemente me dijeron que no iban a contar más conmigo y no mucho más", manifestó el futbolista en una conversación con Redgol.

Entre los clubes que han levantado la mano para llevárselo están Coquimbo Unido, Deportes La Serena, Deportes Antofagasta y Unión Española pero está aún lejos de concretarse. "Ha habido unos llamados, pero nada avanzado tanto de acá como de Argentina. La verdad no tengo esos nombres pero ese tema lo está manejando mi representante, esperemos que sea lo mejor y se resuelva rápido", puntualizó.

Al zaguero le gustaría la posibilidad de disputar algún certamen internacional la siguiente campaña. "Siempre es importante que los clubes se interesen en uno, más si son clubes importantes y que jueguen copa. También ha habido llamados de Argentina, pero está un poco lento el mercado pero esperando y que se solucione todo rápido".

Cahais, sin embargo, espera que se pueda concretar una oferta en Chile, pues el algo que ve con buenos ojos. "Yo en O'Higgins me sentí muy cómodo, muy bien. Es fútbol, se toman decisiones y son las reglas del juego", indicó.