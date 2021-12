Hace ya varias semanas que el Campeonato Nacional 2021 llegó a su fin con la proclamación de Universidad Católica como el ganador de la competencia, y con el inicio del mercado de fichajes los clubes empiezan a reforzarse pensando en 2022, pero también temen por la salida de varias de sus grandes figuras.

Y es que el torneo local dejó varios números para el análisis en cuanto al rendimiento de los distintos clubes, pero como goles son amores ya hay varios interesados en llevarse a los goleadores de Primera División para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada en Sudamérica y la segunda mitad de la competencia en Europa.

Bajo ese contexto, de los cinco primeros futbolistas con más anotaciones en nuestra liga solo uno ya tiene definido su futuro. Gonzalo Sosa y Fernando Zampedri encabezan el listado y ambos tienen 23 festejos, mientras que más abajo sigue Joaquín Larrivey con 20, Cristian Palacios con 16 y Diego Valencia con 14.

Justamente Sosa es ese único que tiene listo su próximo club, ya que después de haber sonado con fuerza en Colo Colo y Universidad de Chile finalmente llevará sus celebraciones hasta México, donde fue presentado como una estrella en Mazatlán.

Distinto es el caso de Zampedri, ya que todavía no se ha conocido de ninguna oferta concreta que tenga dudando al máximo goleador Cruzado del histórico tetracampeonato, pero su representante ha dejado ver que su continuidad en San Carlos de Apoquindo siempre está amenazada de llegar a su fin.

Así lo confesó José Scozzari en diálogo con RedGol hace algunos días, donde comentó que "siempre están sondeando la situación de Fernando, pero por ahora no hay ninguna oferta formal por él". Y fue él mismo quien confirmó que desde el León de México y el Inter de Porto Alegre están interesados en el bombardero.

Por otra parte está Joaquín Larrivey, que no la pasa nada de bien después de su dolorosa salida de Universidad de Chile, donde decidieron no seguir contando con él y no renovar su contrato a pesar de que fue el máximo anotador azul en una terrorífica temporada donde se salvaron de no perder la categoría con una épica remontada a Unión La Calera en la última fecha.

Y en el Centro Deportivo Azul es de los pocos lugares, por no decir el único, donde no quieren sus goles, ya que una vez confirmada su salida del cuadro universitario varios seguramente se han fijado en él, e incluso el propio futbolista reconoció estar abierto a cualquier equipo de Santiago, donde incluso asoman Colo Colo y la UC.

En su momento el ex Celta de Vigo sonó para reforzar algunos clubes de Brasil, y las últimas informaciones también detallan un interés desde la Major League Soccer estadounidense para ficharlo, pero de momento no ha tenido nada concreto y vive su duelo tras ser desechado por la U.

Y justamente el goleador trasandino habría sido rechazado para hacerle espacio a otro jugador que tiene buenas relaciones con las redes. Es el caso del delantero uruguayo Carlos Palacios, que fue el goleador de Unión Española en el torneo que recién terminó e interesa a Luis Roggiero para el nuevo proyecto azul.

Sin embargo, recientemente el presidente del elenco hispano sacó la voz para aclarar que no han recibido ningún tipo de oferta formal por el Chorri desde el fútbol chileno, pero si advirtió que el charrúa de 31 años "tiene una opción de salida para el exterior. Quien haga uso de esa cláusula, se lleva al jugador".

Finalmente está Diego Valencia, que cierra el Top 5 de anotadores con sus 14 dianas y su increíble irrupción en el ataque Cruzado le ha significado ser el único de la lista que de momento tendría opciones concretas de partir a Europa. Así al menos lo revelaron recientemente desde Marca.

El destacado medio español avisó que el Pollo es pretendido para llevar su talento a La Liga de España y estaría en el radar "de Osasuna, Valencia, Celta y Cádiz", quienes "están muy pendientes para su posible incorporación en este mercado de fichajes", avisaron.

Así las cosas, seguramente en los próximos días se terminará de definir el futuro de los cuatro goleadores del torneo nacional que restan por conocer que camiseta defenderán en la temporada 2022 que ya empieza a calentar su arranque.