Curicó Unido pierde a su figura: Pablo Parra parte a México y es oficializado como nuevo refuerzo de Puebla

Curicó Unido pierde a su gran figura para afrontar el segundo semestre del Campeonato Nacional, porque este lunes se oficializó que Pablo Parra partió al fútbol mexicano y que es nuevo fichaje de Club Puebla de Nicolás Larcamón.

“El Club Puebla se complace en informar que el jugador Pablo Alejandro Parra Rubilar se incorpora nuestra institución para reforzar al equipo a partir del torneo Apertura 2021”, parte diciendo el comunicado.

“Conocido ya por Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en el país andino, Pablo firmó contrato por tres años y llega a aportar entre otras cualidades: gambeta, velocidad, profundidad y potencia al ataque poblano”, agregan.

De esta manera, el volante de 26 años vivirá su primera experiencia en el extranjero, ya que tiene pasos por Ñublense, Coquimbo Unido, Cobreloa y Universidad de Chile, pero donde exhibió su mejor versión fue en Curicó Unido.

Recordemos que hace unos días atrás fue el propio futbolista, quien a través de un video publicado por redes sociales anunció su salida del club tortero: se despidió de la hinchada, agradeció la oportunidad y le deseo lo mejor al equipo del Maule.

“Me voy feliz, a la vez triste, porque me hubiese gustado haber seguido jugando acá en Curicó pero estas oportunidades hay que aprovecharlas. Es algo nuevo para mí y para mi familia. Los estaré apoyando desde lejos y siempre estaré pendiente del club que me abrió las puertas y donde me sentí feliz”, mencionó.