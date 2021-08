Solo falta una fecha para que la primera rueda del Campeonato Nacional finalice y con ello los equipos podrán sumar nuevas incorporaciones para disputar con todo el segundo semestre del torneo.

En ese escenario, Joe Abrigo está preparando las maletas para partir a Ñublense y dejar en el pasado a Unión Española, donde las lesiones y la poca continuidad no le permitió reeditar los pergaminos que sí mostró con la camiseta de Coquimbo Unido al alcanzar una histórica semifinal de Copa Sudamericana.

En conversación con el medio La Discusión, el volante comentó que “estoy muy feliz porque se me dé la oportunidad de jugar en Ñublense, es una gran institución, hablé con algunos compañeros que han pasado por allá y me dijeron que es un gran equipo, con una gran hinchada y una linda ciudad”.

“A mí me llevó el ‘profe’ Pellicer, cuando se tuvo que ir, cambió todo repentinamente, fue un cambio difícil en lo personal, llegó César Bravo con sus ideas y su juego, él me hizo saber desde un principio que no estaba en sus planes”, agregó.

De esta manera, a la falta que se haga el anuncio oficial, el volante de 26 años vestirá su sexta camiseta en el profesionalismo, tras sus pasos por Magallanes, Audax Italiano, Veracruz de México, Coquimbo Unido y Unión Española.