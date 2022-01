Este jueves se cumplen cuarenta días desde que Universidad de Chile denunció a Deportes Melipilla ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, por la supuesta existencia de dobles contratos durante la temporada 2021. Y la historia parece todavía lejos de llegar a un final.

La Primera Sala comunicó el primer veredicto el 27 de diciembre, pero hablaba de dos casos de 2020. ¿Qué pasó en el medio? Huachipato aportó pruebas y testigos para acreditar la falta, que determinó la expulsión de Melipilla del fútbol profesional, de acuerdo a la sentencia en primera instancia.

El conjunto de la capital provincial apeló a la Segunda Sala y recién terminaron los alegatos. Melipilla presentó una defensa orientada a errores de plazos y procedimientos, y los representantes del cuadro acerero y de otro de los denunciantes, Audax Italiano, manifestaron su optimismo respecto al fallo final.

En declaraciones a En Cancha, el abogado siderúrgico, Ciro Colombara, dijo que quedaron "muy tranquilos porque nos parece que está claro que por parte de Melipilla ha habido dobles contratos. El itálico Aldo Díaz coincidió: "Quedó acreditado y no fue discutido el hecho de los contratos dobles y los pagos en negro".

"Es una campaña para tergiversar los hechos"



Sin embargo, esta versión fue completamente desmentida por el abogado de Melipilla, Mauricio Acuña. En diálogo con Redgol, el profesional denuncia que los representantes de Huachipato y Audax han impulsado "una serie de fake news" e incluso han caído en "imputaciones y alusiones personales".

De acuerdo a la versión del jurista, Colombara ya había "emitido una noticia que no se ajustaba a la realidad, al decir que se suspendió una de las primeras audiencias por culpa Melipilla. Y fue porque el Tribunal se tomó tres dias para evaluar si era necesario que estuvieran todos los clubes presentes".

"Luego el mismo abogado (Colombara) tiró una noticia falsa de que se había acreditado la desafiliación, cuando estábamos en la mitad de una audiencia que terminaba un día después. Es una campaña para tergiversar los hechos, para confundir a la opinión pública y al Tribunal", acusa el defensor melipillano.

Frente a los últimos dichos de Colombara y Díaz, Acuña definitivamente parece estar hablando de otro caso al descartar cualquier tipo de reconocimiento de las imputaciones. "Concluidos los alegatos el magistrado Ernesto Vázquez me hizo un par de preguntas directamente", explica.

La idea era "ver si efectivamente nos adheríamos a la falacia de la teoría de Ciro Colombara, que siempre trata de confindir las cosas. Me preguntó directamente si como representate reconocíamos las irregularidades", detalla el letrado.

La respuesta fue tajante. "Magistrado, he sido enfático y claro, todas las declaraciones que hemos dado en la prensa, la defensa de la Primera Sala, los alegatos de hoy... siempre hemos negado y desmentido las afirmaciones que nos pretenden denunciar", relata Acuña.

"Presentamos prueba documental y de testigos, videos de testigos, jugadores, ex jugadores de Melipilla que ellos mismos se encargaron de subirlas a redes sociales y todos han desmentido: Nicolás Peranic, Gonzalo Sosa, Gonzalo Lauler, Cristián Magaña, Miguel Escalona y Cristián Zavala; jugadores de alcurnia que han sido lapidarios y enfáticos", subrayó el abogado de los Potros.

"Nunca hemos reconocido ni vamos a hacerlo, porque no es verdad. Si el abogado quiere hacer creer esa teoría, es por la falta de argumentos jurídicos. Distinto es el caso de que uno como abogado se pone en el escenario de que incluso con la prueba que se desestima, en el evento de que la sala concluya otra cosa, inclusive para ese evento de que la prueba es controversial y no pacífica, la sanción no es la expusión porque ni siquiera se encasilla en la norma denunciada", asegura el jurista.

"Se nos dijo que formábamos parte de una mafia"



Pero el asunto no termina ahí. De hecho, la idea de Melipilla es seguir con la disputa legal más allá del día en que se conozca definitivamente la sentencia de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. Mauricio Acuña revela que incluso ha existido maltrato verbal de parte de los denunciantes.

"Se nos dijo a mí y a Alejandro Preuss que formábamos parte de una mafia del fútbol. Una vez terminado esto, tomaremos acciones legales. Hemos recibido llamados de solidaridad por las injurias", asegura el representante de los Potros.

"No vamos a aceptar ese tipo de imputaciones o alusiones personales. Ese tipo de acciones sólo obedece a la falta de argumentos jurídicos por parte de Huachipato y los denunciantes", concluye Acuña, en una señal más de lo complejo que se ha tornado este caso.

La determinación final del Caso Melipilla mantiene pendiente la finalización del Campeonato Nacional 2021, ya que la expulsión de los Potros permite la salvación de Curicó Unido y que Huachipato dispute la final de promoción ante Deportes Copiapó, para completar el cuadro de Primera y Primera B.