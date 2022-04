El conductor de Círculo Central, Mauricio Israel, asegura que no es sorpresa lo que pasó con el penal de Universidad Católica ante Sporting Cristal por Copa Libertadores, teniendo en cuenta la ausencia del VAR en el torneo. Si bien cree que los jueces se pueden equivocar, le recuerda a esas ayudas que daban hace años.

Mauricio Israel no se extraña con el penal de Universidad Católica en Copa Libertadores: "Van a seguir pasando mientras no esté el VAR"

Todavía se sigue hablando del penal que cobró el juez uruguayo Leodán González, en el encuentro entre Universidad Católica vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores, y que ayudó que los dueños de casa pudieran obtener la victoria en San Carlos de Apoquindo.

Esto, todo porque la Conmebol determinó no utilizar el VAR en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Mauricio Israel, conductor de Círculo Central, asegura que se desencadena todo el problema.

"La verdad es que yo creo que estos errores se producen siempre. Esto del VAR es nuevo, ahora validamos el VAR. Muchas veces nos quejamos del VAR, de hecho estábamos reclamando para saber si la línea del offside estaba bien. Hasta hace un par de años estas cosas pasaban porque no había VAR y mientras no tengan el VAR van a seguir pasando. Hay un error de apreciación del árbitro, evidentemente se equivocó, favoreció a Universidad Católica", comentó Israel en conversación con Redgol.

En ese sentido, para el conductor de Círculo Central, estos errores le hacen recordar las situaciones que pasaron históricamente.

"No hay que olvidar que durante muchos años sufrimos cobros absolutamente contrarios a nosotros. No me voy a olvidar jamás de ese gol de Independiente en el empate 1-1 contra Colo Colo 1973, cuando metieron al Gringo Nef con pelota y todo dentro del arco", recordó Israel.

Pese a esto, el comunicador tiene claro que mientras no se solucione el tema de la tecnología, este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo, además de tener ojo porque los chilenos también jugarán contra River Plate o Flamengo.

"Estos errores se producían cuando no había VAR, las determinaciones de los árbitros eran incuestionables. Lo que estaba cobrado estaba cobrado. En esta oportunidad favoreció a Universidad Católica y van a seguir pasando mientras no esté el VAR y no se perfeccione", detalla.

Eso sí, también manda un salvavidas para los hombres de negro, que también quedan presos de sus determinaciones: "Le tocó en este caso a Sporting Cristal ante Universidad Católica, que, en el papel, es la institución más grande en Sudamérica y es el tetracampeón. Son cosas que pasan y recordemos que los árbitros son humanos y pueden cometer errores", finalizó.