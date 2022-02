El periodista deportivo habló con RedGol mientras se prepara para su regreso a la televisión y lanzó una dura crítica en contra de Martín Lasarte reconociendo que "no me gusta su planteamiento, pero es lo que se esperaba de un técnico que viene a cuidar su trabajo, pero que no viene a ganar".

Después de largos 14 años fuera del país Mauricio Israel está de vuelta en Chile y ajusta los últimos detalles para su tan esperado regreso a la televisión, ya que este domingo 6 de marzo volveremos a verlo en Círculo Central donde comenzó su carrera.

Y en medio de todo lo que eso implica se tomó un tiempo para dialogar con RedGol y referirse a la actualidad del fútbol chileno, donde dejó claro de entrada que no le gusta para nada lo que ha realizado Martín Lasarte en su proceso como director técnico de la selección chilena.

"Lasarte ha jugado timoratamente, no me gusta su planteamiento, pero es lo que se esperaba de un técnico que viene a cuidar su trabajo, pero que no viene a ganar”, disparó para empezar.

Tras eso, apunta que los de Machete "es una apuesta que no está resultando y yo espero como hincha y fanático del deporte ver a la selección en el Mundial de Qatar. A mí me encantaría ir, pero hoy por hoy no vamos a ir y eso es una realidad", aunque deja abierta una pequeña ventana de esperanza donde espera que la Generación Dorada brille por última vez para la hazaña.

"Ahora, si esta selección es capaz de sacar un buen resultado en Brasil y ganarle a Uruguay de pronto se nos abre la posibilidad y clasificamos sería maravilloso, pero va a ser mérito de los jugadores, no del técnico", dispara sin pelos en la lengua.

Después complementa que “yo lo he dicho públicamente, a mí no me gustó nunca la contratación de Martín Lasarte porque pasó lo mismo que pasó cuando trajeron a Pizzi, lo mismo que pasó cuando trajeron a Pedro García, que traen entrenadores que son la décima opción y que no les estaba yendo bien en su carrera".

"Cuando trajeron a Pizzi iba último con el León en México, tú no puedes traer de técnico de la selección chilena a un tipo que le está yendo pésimo en un campeonato nacional y que además no tenía ni la trayectoria ni la capacidad, y en el caso de Martín Lasarte, ¿hace cuánto tiempo que no estaba dirigiendo?", continúa.

Tras eso añade que el DT charrúa "las últimas veces que había dirigido en Chile le había ido mal y los mismos dirigentes de la ANFP reconocieron que fue la opción X o J o Y, a mí me parece que faltó decisión de parte de la ANFP para haber dado un salto cualitativo y haber traído un técnico con mejor perspectiva y que tuviera además la inteligencia de saber aprovechar los últimos momentos de la Generación Dorada".

Para finalizar, también aprovecha para repasar al presidente de la ANFP, aunque destaca que “es muy poco el tiempo que lleva Pablo Milad y no ha hecho nada, bueno, trajo a Lasarte, cambió a los árbitros y puso a (Javier) Castrilli, pero todavía no se han visto los resultados. En su caso es muy poco tiempo para juzgarlo, yo no he visto nada sustancioso en su trabajo todavía”.

"El fútbol chileno es como ver a Cuba en los 60, no ha cambiado nada"

Mauricio Israel no solo lanza sus dardos en contra de Machete y su proceso al mando de La Roja, sino que también aprovecha para hacer una fuerte crítica en contra del balompié criollo, y tras ser consultado por si todo sigue igual en comparación con el momento en el que dejó el país respondió con toda sinceridad.

“No se puede decir que exactamente igual porque ganamos dos Copa América, nosotros tendemos a minimizar los éxitos, la Copa Libertadores de Colo Colo el 91, la dos Copa América de la selección, el tercer lugar del Mundial de Chile, más otros terceros lugares de selecciones jóvenes, los Juegos Olímpicos, y la U campeón de la Sudamericana, son hitos importantes en la historia del fútbol nacional", indicó.

Eso sí, tras eso se lanza con todo. "Ahora, todo lo demás la sensación que me genera es cuando tu vas a Cuba y da la sensación de que se detuvo en el año 60, y tú miras Cuba y dices ‘no, no puede ser, este país se paró hace 62 años’ y vienes acá a Chile y el fútbol chileno es como ver Cuba desde los años 60, es exactamente igual".

"Han habido cambios administrativos, se ha intentado con las sociedades anónimas, pero siguen los mismos problemas: las barras, los dueños de los equipos, los representantes de jugadores, los dobles contratos, no hay trabajo de las divisiones menores, los árbitros siguen teniendo problemas, no hay ningún desarrollo, un desastre", complementa.

Después añade que "en las últimas participaciones en copas internacionales nos ha ido muy mal, pero es lo normal. Cuando tú tienes un equipo que sale de lo común, como lo fue Católica en alguna oportunidad, Cobreloa dos veces vicecampeón de América, la Unión, pero el resto las participaciones históricas de Chile si tú sumas y restas es de un 30% de rendimiento, y sigue exactamente igual y no hay ningún cambio, solo hay hitos, que hay que reconocer y celebrar".

"El ídolo máximo del fútbol chileno es Carlos Caszely, es un poco lo que ha diso Pelé en Brasil"

Además de las críticas al sistema que rige el balompié criollo y las posibilidades de Martín Lasarte de meter a Chile en la próxima cita mundialista, Mauricio Israel también fue consultado por quien es, bajo su criterio, el mejor futbolista chileno de la historia.

“Qué buena pregunta, si tú me preguntas hasta hoy el ídolo máximo del fútbol chileno es Carlos Caszely, y te voy a explicar por qué. Fue genio y figura dentro de la cancha, fue un ícono, un tipo consciente y sigue siendo un genio y figura hasta el día de hoy", indicó para partir.

Después agrega que "ese transcurrir del tiempo que hace que Carlos Caszely tenga un lema que dice ‘profesión: ídolo’ para mí es no comparable ni asimilable pero es un poco lo que ha sido Pelé en Brasil, a Carlos lo único que le ha faltado es ser ministro del Deporte, si hubiera sido ministro del Deporte hubiera llegado al nivel de Pelé, de Maradona, como ídolo".

Eso sí, aclara que "independiente de que yo reconozco la trayectoria de Iván (Zamorano) que hoy le está yendo muy bien como comentarista, lo que hizo Marcelo Salas espectacular, lo que ha hecho Claudio Bravo que tiene una trayectoria increíble, (Arturo) Vidal y (Alexis) Sánchez han llegado a niveles que ningún otro futbolista llegó, Charles Aránguiz que se ha mantenido en Alemania en una liga súper competitiva por años, o sea hay jugadores para rescatar individualmente".

"Pero si tú me preguntas hasta ahora más que el mejor futbolista de todos los tiempos, el ícono del fútbol de todos los tiempos para mí hasta ahora es Carlos Caszely, como ícono”. Y para cerrar aclara que “si me preguntas como futbolista te tengo que decir Alexis Sánchez, porque es el goleador de la selección”.