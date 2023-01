Si de nombres de jugadores históricos del fútbol chileno se trata, el de Mauricio Isla está escrito con letras doradas. El emblemático lateral derecho bicampeón de América con la selección chilena ha lucido con honor la bandera nacional en sus destacados pasos por clubes como Udinese, Juventus, Olympique de Marsella y Flamengo, entre otros, y entre los miles de jugadores que ha enfrentado en su larga carrera escogió a su rival más difícil: Ángel Di María.

El carrilero, que hoy defiende la camiseta de Universidad Católica después de 13 años en Europa y dos temporadas en el fútbol brasileño, conversó con TNT Sports y dio a conocer que el contrincante que más problemas le trajo es el extremo argentino de 34 años que actualmente juega en la Vecchia Signora y a quien conoce hace ya muchísimo tiempo.

"Técnicamente es extraordinario"

Así, el Huaso se sometió al viral "ping pong" de preguntas que le hizo la señal oficial del balompié criollo en San Carlos de Apoquindo, y al ser consultado por el rival que le ha sido más difícil para marcar en toda su trayectoria no dudó ni un segundo para nombrar atacante oriundo de Rosario y reciente campeón del Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

"Di María. Me enfrenté varias veces a él y es un jugador que técnicamente es extraordinario, va al espacio, encara y tiene centro. Con Messi no me tocó nunca porque juega por el otro lado, pero con él si me tocó muchas veces", reveló el oriundo de Buin.

Según los datos de Transfermarkt, Alexis Sánchez es el jugador que más veces ha enfrentado Ángel Di María en su carrera con 21 encuentros. 10 triunfos, 4 empates y 7 derrotas es el historial en el que suma 1.057 minutos jugados. Poco más abajo aparece el Huaso Cósmico, con quien ha chocado en 15 oportunidades y ha resultado ganador en 11, igualaron en dos y otras dos caídas en 984 minutos disputados.

Revisa el ping pong de Mauricio Isla: