Matías Cano se manda feroz autocrítica por derrota de Coquimbo: “Todos fuimos una lástima, todos fuimos una verdadera v*rga”

Un complejo momento está viviendo Coquimbo Unido, porque desde que se retomó el Campeonato Nacional suma tres partidos disputados: un empate y dos derrotas, siendo el último goleado por Universidad Católica.

Esa situación los tiene complicados en la tabla de posiciones, porque en nueve fechas disputadas están últimos con solo cinco puntos, situación que ya le costó el puesto al entrenador Germán Corengia.

Por lo mismo, el portero Matías Cano, tras el partido en San Carlos de Apoquindo, conversó con el CDF sobre este mal momento y se mandó una feroz autocrítica, incluso apeló a la falta de compromisos de algunos.

El portero Pirata no tuvo piedad y lanzó feroz crítica por el mal momento del equipo. (FOTO: Agencia Uno)

“Nosotros debemos realizar una autocrítica más fuerte, dejar de culpar a los externos y preocuparnos de lo que está sucediendo al interio de la cancha. La situación es crítica y llegamos al fondo, más abajo que esto ya no se puede estar. Hoy se vio un equipo que lamentablemente nos pasó por arriba, y no debemos culpar a los partidos seguidos, al entrenador. En este equipo puede venir (Pep) Guadiola, pero si no cambiamos las cosas que tenemos que cambiar vamos a seguir sufriendo hasta el último momento”, partió diciendo.

“Los jugadores, que somos los que jugamos, debemos realizar una autocrítica de verdad y ver en dónde nos estamos equivocando, quiénes están comprometidos o no, porque aún estamos a tiempo de salir de esta situación, ya que después será muy complicado y no sé cuántos jugadores están preparados para jugar en descenso”, agregó.

“Sabemos que tenemos que mantener la cabeza arriba, que el miércoles tenemos que jugar y que nos debemos una alegría nosotros. La cabeza arriba, ya tocamos fondo y que jugamos contra un gran equipo. Se notó la diferencia de proyectos que existen, nada que decir”, dijo.

Al ser consultado sobre el círculo que realizaron al término del partido en San Carlos, mencionó que “no sirve de nada entrar al vestuario y agarrarse a piñas entre nosotros, gritando, porque todos fuimos una lástima, todos fuimos una verdadera verga. Entonces nos tenemos que hacer cargo de esto, de que no estuvimos a la altura en los últimos nueve partidos, que ya despidieron al entrenador y que, lamentablemente, después los cañones serán apuntados a nosotros. Tenemos la claridad y certeza que dejamos todos, pero en realidad no alcanza, debemos poner un poco más”.

“No podemos tener en todos los partidos dos o tres lesionados (…) tenemos que mostrar más ganas de triunfar, porque es lo que nos viene faltando. Tenemos que enterrar las fechas disputadas y el miércoles inicia un nuevo campeonato para nosotros. No podemos seguir improvisando, tenemos que revertir esta situación, esto es para gente valiente y que perdimos contra el mejor equipo del campeonato”, sentenció.