Mark González y su traumática confesión tras ser víctima de violento ataque: "Pensé que me mataban de un piedrazo en la cabeza"

Mark González vivió una jornada para el olvido. El ex jugador de la selección chilena paseaba junto a su esposa, la bailarina Maura Rivera, y sus hijos en las cercanía de su casa en Lo Barnechea, cuando un grupo de furiosos lugareños presuntamente iniciaron una riña que terminó a los golpes y con el otrora futbolista en la clínica con una fractura.

El ex Universidad Católica y Colo Colo aprovechó el feriado para salir de trekking pasado el mediodía junto a su familia, pero todo terminó con drama luego de que los supuestos dueños de un terreno privado atacaran a Mark y a los suyos con gran violencia.

La situación quedó registrada en un video que ya se viralizó en redes sociales, donde se puede observar cómo González hizo frente a los cuatros presuntos agresores para defender a su familia de los violentos ataques.

“Siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos. Íbamos saliendo y escuchamos un balazo", contó el ex jugador a La Tercera.

González agregó que "nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo”.

“Avanzamos 20 metros y nos increparon. A Maura y a su amiga la agredieron verbalmente y ahí se vinieron hacia nosotros. Ahí nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada", relató el ex Colo Colo.

"Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé'. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima", confesó Mark González.

"No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños”, comentó agregando “después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la gresca".

Mark y maura Rivera fueron atacados mientras paseaban en familia en Lo Barnechea.

"Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores. Imagínate yo por defenderme lanzo una piedra y golpeo a uno y lo mato. Paso de víctima a culpable”, explicó.

Mark reveló que “fue algo súper traumático. Mi hijita no quería ir hoy a la plaza a jugar, porque tenía miedo. Eso no puede ser. Yo arranqué del lugar, salí corriendo. Por eso me salvé".

"Hay una demanda colectiva porque estas personas son muy agresivas, amenazan a la gente con pistolas. A mí me amenazaron de muerte. Hay un daño psicológico importante para mis hijos, para mi señora. ¿Quién responde a eso?”, comentó.

Tras constatar lesiones, el otrora crack del Liverpool de Inglaterra puso una denuncia en Carabineros. "Voy a llegar hasta el final para que se haga justicia. Lo que más me da lata es lo que vivieron mis hijos".