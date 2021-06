[VIDEO] Mark González y Maura Rivera fueron atacados en cerro de Lo Barnechea: Terminó con vértebra fracturada

El ex futbolista Mark González y su esposa, la bailarina Maura Rivera, fueron atacados la tarde de este lunes mientras paseaban con sus hijos en un cerro de Lo Barnechea.

El incidente se produjo alrededor de las 13:00 horas, momento en el que cuatro personas con palos y piedras arremetieron contra Gonzalez, Rivera y unos amigos que los acompañaban.

Según informaron después del incidente, el ex seleccionado nacional terminó en la clínica, con una fractura de vértebra, además de declarar en Carabineros.

En tanto, Rivera compartió el testimonio de lo sucedido, adjuntando el video del enfrentamiento, con el fin de aclarar lo sucedido ante los primero reportes que publicaron los medios nacionales sobre el incidente.

"Que lata subir este contenido a mi Instagram lo hago público porque seguramente ya se viralizo

Cómo todos los fines de semana vamos al cerro a pasear con nuestros hijos y mascotas y cómo lo hacen muchas familias de nuestro condominio , pero hoy en plena luz del día fuimos agredidos por los 'cuidadores de este' de una manera violenta , verbal y física", partió describiendo Rivera en su Instagram.

El suceso, según continuó la ex Rojo, se produjo "sin importar que habían niños de 9 y 6 años de por medio (mis hijos)"

Y continuó explicando que "bajaron desde el otro lado del cerro con piedras machetes palos y postones, yo trataba de calmarlos y decirles que nos íbamos que no sabíamos que era propiedad privada ya que muchas familias siempre vamos al sendero, pero no escuchaban estaba completamente idos y se lanzaron directo a golpear a mi marido como pueden ver , el por lógica se defendió y nos defendió a nosotros".

"Que me dicen de este acto de violencia??", cuestionó Maura. "Quién arregla el daño psicológico de mis hijos ??? que presenciaron absolutamente todo!".

"Estaban a un costado llorado pero Gracias a Dios estaba una amiga que los cobijó , esto pudo ser más grave aún !!! Espero que la justicia haga algo !!!! Por cierto Mark está con una vértebra rota !! Y los titulares por favor sean cautelosos y no MORBOSOS!!!"

"Mark gracias por defendernos @markgonzalez11 ❤️ y espero que haga algo @mlobarnechea", sentenció Rivera en su texto.

Más tarde, Mark González contó más detalles de lo ocurrido en conversación con La Tercera, donde contó que "siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos".

"Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia, pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos, que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo".

Según detalló luego, "avanzamos 20 metros y nos increparon. A Maura y a su amiga la agredieron verbalmente y ahí se vinieron hacia nosotros. Ahí nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada".

"Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé'. Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños".

"Después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la gresca. Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable", explicó.

Mark González y Maura Rivera.(Foto: Instagram)

Ya tranquila de vuelta en su hogar, Maura Rivera subió múltiples historias en las que criticó a algunos medios, recalcó que había entregado su versión de los hechos publicando el video del incidente y volvió a valorar el apoyo de sus amigos, además del acto defensivo que tuvo Mark González, protegiendo a su familia.

