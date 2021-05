"Esta es una página de fans": Mark González revela hilarante anécdota al inicio de su relación con Maura

El reconocido futbolista nacional Mark González estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú", junto a su esposa la bailarina Maura Rivera, en donde revelaron como inició su historia de amor.

La pareja confesó que se conocieron por Facebook el año 2009. “La veía en la televisión desde España. La busqué por Hi5, por MySpace… ¡que antiguo! Se me cayó el carnet. Y después Facebook. Y la encontré. Fui súper caballero. Mis intenciones no fueron malas. Yo quería conocerla”, recordó Mark.

El futbolista además confesó una hilarante situación que ocurrió cuando le envió un mensaje a Rivera. “En Facebook le mandé un mensaje bien bonito, y me responden: ‘Mark, esta es una página de fans’. Me quería matar. No sabía qué hacer (…) Y empiezo a mirar entre los comentarios y salía uno de Maura. Ella es la original. Y ahí me respondió. Así fue”.

La bailarina señaló que “Yo estaba full pega, full soltería, quería pasarlo bien. Y me llega este mensaje, y lo veo en la foto donde sale todo sexy sacándose la polera de unas fotos que había hecho para una revista, y pensé ¿cómo no le voy a contestar? Si todo entra por la vista”.

Durante aquellos tiempos el deportista vivía fuera de Chile por lo que había una diferencia horaria considerable y ponía alarmas para responderle a la ex "Rojo" los mensajes.

Tras seis meses de relación el seleccionado nacional le pidió matrimonio. “Cuando uno se enamora, se enamora. Si estás enamorado y estás seguro, por qué no”, señaló.

Maura señaló que siempre se sintió cautivada por él: “Desde que lo conocí, a mí me entrega mucho su mirada. Suena cliché, pero tiene una mirada muy honesta. Yo sabía que él estaba hablando en serio, que esto no iba a ser una tontera, iba a ser algo serio. Las cosas se dieron súper bien. Y ya llevamos 11 años juntos. Siento que aposté por el amor en ese momento, dejando toda mi vida acá, y así fue”, reveló.