Maura Rivera revela a sus seguidores que padece arritmias cardiacas

La bailarina Maura Rivera reveló a sus seguidores en Instagram que padece arritmias, razón por la que se está sometiendo a diversos exámenes para determinar a que se debe este padecimiento.

Esto a propósito de que tuvo que someterse al Test de Holter, un dispositivo para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas.

La ex chica Rojo contó que debió usar el aparato por 24 horas, para que luego personal de un recinto de salud lo retirara y evaluara los resultados. La bailarina contó que "mucha gente me escribió que lo conoce, que lo ha usado. Vamos a ver qué me dicen".

Tras este periodo, un médico puede imprimir un electrocardiograma con la información que almacena el test para analizar tu ritmo cardíaco durante el período en el que usaste el monitor.

Ante las dudas que esto generó entre sus seguidores, posteriormente, Maura publicó un video en el que indicaba que "les cuento que estoy bien, que estoy sana. Hay veces que hay que escuchar al cuerpo".

"Estoy con exámenes, pero al parecer está todo bien. Hay que ir descartando, pero nada grave. Agradezco su cariño de siempre y hay que escuchar al cuerpo, siempre", puntualizaron.