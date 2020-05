Marcos Riquelme recuerda su encontrón con Pablo Guede en Palestino: "Me dijo que le regalara mis zapatos a los juveniles"

Marcos Riquelme es un viejo conocido del fútbol chileno. El delantero argentino ha jugado en Palestino, Audax Italiano y en Universidad de Chile el año pasado.

En su etapa como jugador árabe, Riquelme recordó un 'encontrón' que tuvo con su DT, el ex Colo Colo Pablo Guede: "Pablo como persona era muy bueno, se podía conversar con él aunque tuvimos un encontrón.

"Son anécdotas que a uno le quedan. Una vez me hizo jugar contra Colo Colo en Valparaíso y me dijo que no use zapatos comunes, tenía que usar unos mixtos porque la cancha iba a estar mojada y me iba a resbalar. Yo le dije que no porque eran zapatos nuevos y los quería usar. Me dijo 'en la que te caigas vamos a hablar después'. Me caí dos veces y justo al frente del banco nuestro, donde estaba él", agregó en conversación con RedGol por Instagram Live.

Guede dirigió a Palestino en 2014 y 2015

Pero la historia no quedó ahí, Riquelme añadió que "al próximo entrenamiento, después de ese partido, me preguntó con qué zapatos había jugado, y le dije que ya los había guardado. Me dice 'anda a buscarlos que se lo vas a regalar a los juveniles'".

"Era algo como una anécdota, lo hizo conmigo y con otros jugadores. Con Jason Silva también cuando ganamos la Liguilla. Él era así, pero después que pasa eso podías hablar tranquilamente con él", cerró.