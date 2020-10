Barticciotto y su tremendo mensaje tras el triunfo del Apruebo: "Nada justifica una dictadura y no deben quedar vestigios de ella"

Chile vivió un día histórico este domingo, cuando casi ocho millones de compatriotas acudieron a las urnas a votar en el Plebiscito 2020, demostrando que el cambio de Constitución era apoyado por una enorme mayoría.

Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y residente de nuestro país hace más de 30 años, no quiso quedar al margen del vital proceso democrático que experimentó Chile, y acudió a votar para luego celebrar el triunfo del Apruebo.

A través de redes sociales, el argentino nacionalizado chileno compartió un potente mensaje luego que el resultado del Plebiscito arrojara sus resultados irrevocables, conmoviendo una vez más a sus seguidores:

"No nací acá, no crecí acá, no me crié acá, no fuí al colegio acá, llegué a los 21 años y empecé a conocer a este país. Lo hice mío, conocí su historia, empecé a querer a su gente, a su pueblo, y supe que nada justifica una dictadura, y que no no deben quedar vestigios de ella. ACC", escribió el ídolo albo.