Marcelo Barticciotto usó su espacio en Al Aire Libre en Cooperativa para referirse al extenso paso de Matías Fernández por el fútbol europeo. "Quizás no alcanzó su mejor rendimiento en Europa, pero por algo se quedó tanto tiempo allá", destaca.

Barti despide a Matigol: "No alcanzó su mejor nivel en Europa, pero se pudo mantener allá"

Matías Fernández anunció este martes 14 de febrero recién pasado que tomó la decisión de retirarse del fútbol tras casi 20 años de carrera, y el fútbol chileno despide a uno de sus más grandes referentes del último tiempo. Así, uno que habló sobre el adiós del habilidoso mediocampista fue Marcelo Barticciotto.

"El 14 de los blancos es un crack", relató eufórico Juan Pablo Varsky un 24 de agosto de 2006 cuando el talentoso volante brilló con un espectacular pase de rabona a Humberto Suazo en la ida ante Huachipato por la primera ronda de la Copa Sudamericana, en la que llegaron a la final y cayeron con Pachuca, y tras esa temporada se fue al viejo continente. Eso sí, Barti asegura que ese fue el mejor Mati Fernández que vio jugar.

"Quizás no alcanzó su mejor rendimiento en Europa, pero por algo se quedó tanto tiempo"

El histórico exdelantero del Cacique utilizó su espacio de comentarista en Al Aire Libre en Cooperativa para brindarle unas palabras de despedida a Matigol tras avisar que colgó los botines. Así, de entrada destaca que tuvo "una carrera envidiable, envidiable. Muchos de nosotros la quisiéramos tener, jugó en equipos grandes de Europa, salió campeón de América".

Tras eso, Marcelo Pablo resalta que "se mantuvo en Europa muchísimo tiempo, que eso no es fácil, más allá de no poder alcanzar el rendimiento que había tenido acá. Un chico muy bueno como persona, muy humilde, muy profesional, yo lo que puedo decir son puras cosas buenas".

"La verdad es que hablar de Matías es hablar de un gran tipo, un gran profesional y con una carrera notable. Quizás no alcanzó su mejor rendimiento en Europa, pero por algo se quedó tanto tiempo", complementó.

Al ser consultado sobre el mejor Matías Fernández que vio, Barticciotto no duda. "Como lo vi acá no lo vi en ningún lado. Como brilló en ese Colo Colo, que además era un gran equipo, no lo vi brillar en ningún otro lado", lanzó.

Eso sí, deja en claro que "esto no quiere decir que haya andado mal en algunos equipos, porque un cuando va a Europa tiene que cambiar su forma de jugar, no puede jugar de la misma forma, y se transformó en un jugador más táctico y más a la orden de lo colectivo que de la forma individual que muchas veces lo hizo brillar acá".

Para finalizar, Barti se refirió al icónico "penal perfecto" de Mati Fernández ante Argentina en la definición desde los doce pasos por la final de la Copa América 2015. "Inalcanzable para el portero, no es fácil patearla ahí, hay que pegarle muy bien a la pelota, fuerte, con mucha dirección y es muy riesgoso patear un penal de esa forma", apuntó.

"El arquero voló hacia ese lado y la pelota se le metió arriba porque iba con mucha fuerza y dirección, inalcanzable para Romero, muy bien pateado el penal. Además, patear el primero y hacerlo siempre te da una seguridad para los compañeros que van a patear después, siempre es bueno empezar con ventaja la serie", concluyó.