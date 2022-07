Luka Tudor concedió una entrevista donde asegura que no estaba al tanto de lo que iba a suceder con Francis Cagigao y Juan Cristóbal Guarello. Además agradece los gestos del periodista, por no apuntarlo con el dedo cuando era sindicado como responsable de la "encerrona" por un audio que lo comprometió.

Luka Tudor rompe el silencio por su polémica con Guarello: "Sé que me han puesto el mote de villano, pero una de las cosas que tengo es no ir por detrás"

Las polémicas salidas de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor de Radio ADN acaparó mucha atención la semana pasada, luego de que tras la presencia de Francis Cagigao en un programa radial se filtrara un audio que comprometía a Luka.

Estuvo varios días sin aparecer públicamente el "Tenor Goleador", pero decidió romper el silencio para dar a conocer su postura sobre los complejos momentos que debió atravesar, que incluso lo llevó a tener problemas de salud.

"Estaba bien, muy tranquilo porque sabía que no tenía nada que ver en nada de nada de todo lo que sucedió en la radio. Después, por distintas razones, me subió la presión y me puse algo mal de salud. Feliz no estoy, me descompensé", comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Luego aseguró que le recomendaron no hablar del tema, pero prefirió hacer caso omiso a esos consejos. "Siempre he ido de frente. Algunos les puede gustar mi manera de ser, a otros no, pero también pienso que no tengo nada que esconder. Tengo mi conciencia tranquila", expresó.



Sobre si tuvo algo que ver en una famosa "encerrona" a Guarello, manifiesta que en lo absoluto. "El invitado (Cagigao) estuvo una hora y media. Fue larga la discusión, fue jodida y en el fondo yo quería preguntar mucho el fútbol joven", agregando que la charla "no se controló y a mí eso es lo que no me gustó, que quedáramos como un programa que no supimos manejar".

Insistió en que si bien "yo sabía que iba a estar Cagigao porque era público dentro de todos nosotros, yo no tenía idea, no sabía que iba aclarar temas con Juan Cristóbal. Yo sé que muchos sabían, entre ellos editores y periodistas que no quiero dar nombres porque no corresponde. Yo no tenía idea a lo que iba, me sorprendió lo preparado que iba Cagigao".

"Mi error fue pensar que todos los panelistas teníamos la misma información. Yo le comenté al editor que había que tener cuidado porque Cagigao es una autoridad del fútbol chileno y que más o menos todo el mundo pensaba o creía que iba a venir preparado, pero nunca pensé que tanto. Y el audio enviado va en esa línea y nada más. El audio no sé dónde está es todo raro, no sé a quién se lo mandé pero por el tema del audio lo quiero dejar ahí", sostuvo Tudor sobre lo del audio filtrado donde le decía a alguien que Cagigao iba a ir a pelear con Guarello.

Por lo mismo contó que "yo sé que me han puesto ese mote de villano, pero es el peor mote. Una de las cosas que no tengo es ir por detrás y lo he demostrado durante toda mi vida".

Aclara que si bien "no soy un ángel", entiende que la ropa sucia se lava en casa. "En el programa con Guarello hemos tenido diferencias que resolvíamos cara a cara y de frente, se cerraba la puerta y chao. No éramos amigos, pero yo lo respetaba y él a mí".

Recordó que "tuvimos una pelea dura con Guarello, porque me vinculó a algo que no es así (tema de representantes). Él tiene su postura pero cerramos la puerta y quedó ahí. Luego él me pidió perdón al aire y eso es un acto de buena crianza".

Además indica que "yo no tuve nada que ver con lo que se dijo, con el correr de los días (Guarello) supo información y creo que estuvo bien (en no culpar a Tudor por el problema), es lo que tenía que hacer y se lo agradezco. es el afectado y lo reconoció. Eso tiene un valor, aunque no hemos vuelto hablar".



Finalmente cuenta que "me da pena todo lo que pasó, ese grupo era muy bueno, creo que había algo choro, fuerte, potente. Yo no era amigo de todo el mundo. Puedes llamar y la gran mayoría te va a decir, sacando ese evento, lo que soy como persona".