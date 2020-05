Luis Núñez saca el habla desde la cárcel: “Soy inocente y llevo cuatro meses preso por una mentira”

Tras estar prófugo por un año en Bolivia, Luis Núñez, ex talentoso futbolista conocido como Lucho Pato, fue detenido y acusado por un homicidio en La Legua junto a Andrés Vergara, un amigo de infancia.

Siempre ha declarado su inocencia y, por primera vez, habló desde el penal para manifestarse angustiado con su situación, reiterando que no es culpable.

“Mi día en la cárcel es complicado. Estamos 21 horas encerrados con dos o tres horas de patio. Es complicado con la pandemia. No tenemos comunicación con nuestras familias. Nos dan 10 minutos dos veces a la semana. Ocupo los minutos que me dan con mi familia para hacer esta entrevista, ya que Gendarmería no se ha pronunciado con los permisos para yo hacer una entrevista y contar mi verdad”, manifestó en un video grabado que envió a Hola Chile, de La Red.

Luis Núñez recibe puñalada en la cárcel Santiago 1 https://t.co/gIFZv0hV2I — RedGol (Desde ��) (@redgol) February 12, 2020

“Soy inocente. Por una mentira me encuentro en este lugar. Llevo cuatro meses preso. Espero que mi juicio sea pronto, han pasado 20 meses de lo que pasó y lo único que pido a la justicia es que hagan de nuevo un juicio legal, no asado en mentiras, tanto para mí como para el Andrés (Vergara, amigo de infancia y también imputado por la causa). Que se base en las cosas que realmente pasaron”, profundizó.

Luis Núñez en su época de gloria en Universidad Católica. Si bien no fue campeón, es recordado por los Cruzados por su talento y entrega.

Asimismo, dijo que estuvo prófugo para evitar pasar por esta situación “preventiva”. “A Bolivia no me fui por mi decisión, fue de la familia. Se me estaba acusando de algo que no era. Llevo cuatro meses preso siendo inocente y estoy cansado. Realmente estoy cansado. Le digo a la justicia que porfa hagan las cosas bien. El proceso lleva 20 meses y no creo que haya diligencias pendientes. Es justo que me hagan un juicio no basado en mentiras, sino en hechos reales. Agradecería estar para defenderme y decir la verdad. Si el Andrés va a ser juzgado, que sea de manera cierta”, relató.

¿Por qué no habló antes? “Mi primera intención era aclarar el tema, pero me iban a dejar detenido por lo que dure la investigación y eso quise evitar. No tengo ni arte ni parte y llevo preso cuatro meses. Vivo esto en base a una mentira. En Bolivia me dieron ayuda, tenía dónde llegar, mis hijas se adaptaron rápido, estuvieron un año en el colegio. Me llevé a mi familia de manera legal, no estaban escondidos”, expresó.

Finalmente, Lucho Pato Núñez dijo que “intenté cambiar mi vida. Hicieron de todo para ir a buscarme, ahora pido que hagan de todo, de todo para que salga el juicio”.

Núñez comenzó a ser investigado por un homicidio en La Legua en noviembre de 2018. Al ya haber cumplido condena por 50 meses en 2013 por narcotráfico, decidió huir y estuvo prófugo hasta que dieron con su paradero en Bolivia en febrero de 2020.