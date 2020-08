Luis Marín y caso de jugadores despedidos en San Marcos: “La realidad no es la que se menciona”

Este martes San Marcos de Arica sorprendió a todos al informar a través de un comunicado que tres futbolistas del plantel fueron desvinculados por no cumplir con los protocolos sanitarios.

Esta situación se acrecento este miércoles, porque la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, cuestionó a los futbolistas involucrados y mencionó que “lo ocurrido con futbolistas de San Marcos de Arica es una falta de respeto a tantos deportistas que sí están cumpliendo las medidas sanitarias, y a muchos otros que anhelan retomar sus entrenamientos”.

Por lo mismo, Luis Marín, secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), salió en defensa de los jugadores afectados y mencionó en Deportes en Agricultura que “la realidad no es la que se menciona”.

El club nortino se encuentra entrenando bajo los protocolos que autorizó el Gobierno.

“Nosotros tenemos una información diferente sobre el tema, por eso que Gamadiel conversó con el presidente del club de San Marcos de Arica (Carlos Ferry). Además, los hechos que los jugadores nos comunican no se conciden con el comunicado que entregó el club”, menciona.

“Nosotros conversaremos con quién corresponde y veremos la mejor solución, pero entendemos que la realidad no es la que se menciona”, complementó.

Luego, aprovechó la oportunidad, y arremetió en contra de la ministra Pérez por sus dichos: “me extrañan las palabras de ella, seguramente tiene una versión que no es la de los jugadores o nuestra. Por eso conversamos con la dirigencia del club, antes que los jugadores recibieran la carta. Acá no hubo una complicación que los jugadores rompieron el protocolo. Toda esta situación me extraña mucho, porque los jugadores han sido sumamente respetuoso”, sentenció.