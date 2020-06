Luis Jiménez recuerda el día en que Marcelo Bielsa le dijo que se fuera del Inter de Milán

El carácter de Marcelo Bielsa es una de las cosas que más ha dejado marcado a los jugadores que lo han tenido como DT. El argentino nunca ha tenido problemas con decir lo que piensa, incluidos a sus jugadores, como fue el caso de Luis Jiménez.

Cuando el Mago era anunciado como nuevo refuerzo del Inter de Milán por allá por 2007, el Loco llevaba poco tiempo al mando de la Roja. Fue en ese momento en que el trasandino se acercó al volante en una concentración y le pidió salir de su nuevo equipo.

En conversación con LadoB, el actual capitán de Palestino se refirió a su relación con el DT. "Con el que más tuve diferencias fue con Bielsa. Para mí llegar al Inter de Milán era lo máximo, el sueño que siempre tuve de llegar a un club grande", comenzó explicando.

"(En una citación) Él, apenas firmado, sin haber participado en absolutamente ningún partido ni entrenamiento, me pide que me vaya del Inter. Fue raro… luché toda mi carrera por eso y me estaba pidiendo que me fuera", agregó.

Luis Jiménez disputó dos temporadas junto al Inter de Milán, donde compartió con jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic. Foto: Getty Images

Fue ahí que encaró al Loco por sus dichos. "Yo le dije que no, pero él me dijo que me tenía que ir porque no iba a jugar el primer año que llegué. Yo le pregunté “¿Cómo sabe que no iba a jugar si no es el DT?” y me dice que no le importa dónde jueguen sus jugadores, sino que jueguen todos los fines de semana, que se mantengan en competición y ver el nivel de rendimiento".

Jimenez no bajó los brazos y le hizo frente al argentino. "Yo le dije que no me iría del Inter porque era lo que siempre había querido, no me iba a ir antes de probar a que nivel podía llegar".

Finalmente y pese a su problema, alabó su rol como DT. "A él como entrenador, lo admiro. Su juego, sus entrenamientos, pero creo que él pone una distancia con los jugadores que, por cómo soy yo, no la comparto. Un DT cercano puede sacar más rendimiento a sus jugadores".

En su paso por el Inter de Milán, Jiménez disputó un total de dos temporadas (2007/08 y 2008/09). En ellas jugó 30 partidos, en los cuales anotó cuatro goles. Tras no convencer al club, emprendió rumbo a Inglaterra para vestir los colores del West Ham United.