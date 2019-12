Lucas Passerini y su relación con Lucila Vit: "Si toca irme, dijo que me iba a acompañar"

Lucas Passerini es, sin duda alguna, una de las estrellas de la segunda rueda del torneo nacional. El trasandino fue clave para el ascenso en la tabla de Palestino y se quedó como el goleador del torneo con 14 goles, lo que lo tiene en la mira de los clubes grandes de nuestro país.

Pero no solo dentro de la cancha hizo ruido, sino también fuera de ella. Y es que su romance con la presentadora de Fox Sports, Lucila Vit, no ha pasado desapercibido y, según el propio jugador, ha sido clave para su gran nivel esta temporada.

"Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese pibito que estaba todo el día jugando a la PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. De verdad me ha ayudado un montón y como te digo, recién nos conocemos hace poco, tuve este cambio", lanzó en conversación con La Tercera.

"Ojalá Dios quiera que de acá a diez años sigamos juntos y te pueda decir que sí, que desde que la conocí mi carrera tuvo éxito", agregó esperanzado.

Además, el atacante del Tino recalcó que su apoyo ha sido fundamental para no sentirse solo ante las críticas y lejos de su hogar. "Hay comentarios que son durísimos. Además un jugador nunca hará nada con mala intención. Lo primero que quería era ver a mi vieja o a mi viejo y a mis hermanos, comentar el partido, charlarlo, casi siempre salía del partido, venía manejando y los llamaba porque lo necesitaba. Hoy en día, cuando tengo un mal partido o perdemos, está Lucila y trato de refugiarme en ella".

Con el gran rendimiento que ha tenido esta temporada, la opción de partir al extranjero está latente, pese a que quiere seguir con los árabes. Ante esto y poniendo sobre la mesa su relación, Passerini sorprendió revelando que "si toca irme, dijo que me iba a acompañar. Así que no tengo problemas. Si me toca quedarme o me toca irme, ella me dijo que tiene otra prioridades. Así que me acompañaría a México o donde sea".