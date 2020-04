Los secretos del Periodista-hincha Cristian Arcos: "Lloré cuando Curicó le ganó a Colo Colo"

Segundo capítulo de la nueva sección de RedGol, Periodista-hincha, donde los más destacados comentaristas, relatores y cronistas deportivos responderán todo, pero como fanáticos del club de sus amores.

El segundo que se atrevió en contar todos sus secretos fue el tenor de ADN Deportes Cristian Arcos, de destacada experiencia por radio, televisión y prensa escrita.

El tenor escritor no tuvo problemas en dar a conocer todo su amor por Curicó Unido, club del que dice que es fanático desde su nacimiento, dado que su abuela era dirigente del club.

Sus recuerdos, sueños, deseos y experiencias, las cuenta con RedGol Cristian Arcos.

1- ¿De qué equipo eres hincha?

R- Hincha de Curicó, desde que nací hasta el día que me muera.

2- Tu ídolo de niñez y ahora de adulto.

R- Mi ídolo fue, es y será Lucho Martínez, el más grande de todos.

3- La primera camiseta que tuviste.

R- La de Curicó Unido versión 1984 de Leonardo Rumbo, delantero uruguayo que jugó un solo año en Curicó, pero yo tuve la camiseta de él, porque se la regaló a mi Tata (dirigente del club) y luego él me la dio a mí. Cuando falleció mi Tata, se fue con esa camiseta dentro del cajón.

Arcos con la camiseta del Curi - Gentileza

4- El primer partido que viste en el estadio.

R- No me acuerdo del primer partido que vi en el estadio, porque voy desde guagua. Del primero que me acuerdo es Curicó año '82 u '83, pero no sabría decir el rival, porque ir al estadio para mí era muy común.

5- El gol que más gritaste.

R- 27 de octubre de 2008, Rodrigo Riquelme, Curicó Unido 1-0 Puerto Montt, primer ascenso de Curicó. Por lejos, en la vida, lo puedo comparar con cualquier gol de la selección chilena y el de Riquelme gana por lejos.

6- El partido que te hizo llorar de alegría.

R- Fue hace poco, Curicó 1-0 Colo Colo, en La Granja. Había muerto mi abuela hace muy poquito y ganarle a Colo Colo de local era un sueño imposible, con el gol del Viruta Vera.

El gol de Vera, el partido que hizo llorar a Arcos - AgenciaUno

7- El partido que te hizo llorar de pena o rabia.

R- Para todos los hinchas de Curicó es el mismo, Ñublense, cuando nos ganan a último minuto y nos obligan a un tercer partido. Si no me equivoco es 2004. Lejos el peor de la vida, lejos.

8- A qué jugador le pediste tu primer autógrafo y a cuál le pedirías uno ahora.

R- Nunca pedí autógrafos, pero sí pedí muy poquitas fotos en la vida. Primero se la pedí a Lucho Martínez y ahora se la pediría a Franco Bechtholdt, porque representa mejor que nadie al futbolista y al hincha curicano.

9- Tu mejor anécdota-experiencia en el estadio.

R- La conté en un libro, porque es un estadio, pero no es en un estadio. Fue el partido en que la U debuta en segunda división en Curicó, temporada del '89, primera fecha, estadio repleto y se pone a llover de una manera terrible, mi mamá, que era primera y única vez que iba al estadio, me agarró de la oreja y me llevó a la casa, porque si me quedaba me iba a dar pulmonía, y me llevó en el entretiempo cuando iban 0-0, y escuché los goles del Curi en la micro, gritando como bestia junto con el conductor. Estaba el conductor, mi mamá, mi hermano y yo arriba de la micro, no había nadie más, y gritando los dos goles en el pasillo, que los hicieron Lucho Miranda y Walter Segovia, sobre todo el segundo, que era el de la victoria. Y efectivamente luego de eso estuve dos semanas enfermo, resfriado pero mal, pero valío la pena.

10- Tu gran sueño como hincha.

R- Ya lo cumplí, era que el Curi jugara en Primera, todo el resto es yapa para mí. Todo lo que venga es ganancia. El sueño de mi vida era que el Curi jugara en Primera, nada más.