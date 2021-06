Leo Rodríguez lamenta no haber tenido despedida en la U: "El club se las dio a otros que hicieron menos que yo"

Leonardo Rodríguez es un jugador totalmente identificado con Universidad de Chile, luego de que consiguiera el bicampeonato en 1999 y el 2000, donde se lució en el recordado Partido del SigloEl. Por lo mismo, el ex seleccionado argentino aseguró que aún tiene una espina clavada con el cuadro azul, debido a que no se le dio el reconocimiento que, según su parecer, debió tener al retirarse de la actividad con un partido de despedida.

“El club me la pudo haber ofrecido, pero no se dio. Ha habido varias despedidas, a jugadores que han hecho mucho menos en el club que yo. Pero siento que las cosas no se dieron. Participé en las despedidas de Lucho Musrri, Salas, entre otros. Una despedida hubiera sido merecida”, contó Rodríguez en el programa Historias de Cracks que se emitirá en las pantallas de TNT Sports.

Contó además que en su época le tocó jugar con equipo extraordinario de la U. "Teníamos 4 o 5 jugadores que podían jugar en Europa sin inconvenientes. En ese momento, no había redes sociales ni TV cable, con partidos en vivo. Estábamos muy limitados. Hoy, de ese equipo, muchos podrían haber jugado en Europa: Goldberg, Vargas, Traverso. Actualmente se van peores jugadores de los que estamos nombrando”, indicó.

Rodríguez fue un emblema de la U en la segunda parte de la década de los 90. Foto: Getty

El Leo también contó lo que significó estar en la selección de Argentina a comienzos de los años 90, cuando la figura de Diego Maradona era muy potente. “Tuve la suerte de que cuando reemplacé a Maradona, en el fondo no lo reemplacé por una cuestión futbolística, porque hubiera sido casi imposible. Su suspensión me permitió a mí y a varios jugadores más luchar para poder reemplazarlo. Fue muy bueno no tenerlo al lado. Si tenía que competir por el puesto con él no había competencia. Jugando mal, iba a jugar siempre bien”, indicó.

Sobre su recuerdo con los trasandinos, comentó que “nos tocó vivir una época dorada, haber salido campeones de América después de 25 años y que me hayan elegido como el mejor jugador de la Copa, me llena de orgullo (…) Me queda la frustración de no haber hecho un buen mundial. Nos pasaron cosas extrafutbolisticas, como la suspensión de Maradona, el dopping de Caniggia, etc. Muchas cosas que no estábamos preparados para recibir. Y de pronto estábamos fuera del mundial”.