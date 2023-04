Leandro Garate está cumpliendo una notable campaña, pese a que su equipo, Unión Española, está noveno en la tabla de posiciones, a sólo cinco puntos de la zona de descenso.

Pero el delantero argentino se las ha arreglado para sumar seis goles y ubicarse en la cúspide de la tabla de goleadores del Campeonato Nacional, junto a Fernando Zampedri de Universidad Católica.

En entrevista con LUN, habló sobre su buen momento: "Siempre trato de aportar al equipo desde donde me toque. Por suerte ahora me está tocando convertir".

"A veces entra la pelota y a veces no. Supongo que hay que tener un poco de fortuna, pero no me vuelvo loco, la verdad. Cuando entra, bienvenido sea, y cuando no, a seguir trabajando para que la próxima entre", añadió.

Garate también habló de sus proyectos cuando deje el fútbol, pese a que aún tiene 29 años. Descartó totalmente estudiar para ser director técnico.

"Había pensado en veterinario porque me gustan mucho los animales, pero sé que lleva tiempo y responsabilidad y ahora estoy enfocado en el fútbol", señaló.

"Tengo un perro bóxer que se llama León. Tiene siete años, me lo traje desde Argentina y lo llevo siempre conmigo. Es un gran compañero", finalizó.