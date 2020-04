Las consecuencias del extravagante look de Diego Sánchez: "Ronald dijo que me iba a sacar del equipo"

En las últimas fechas del Campeonato Nacional hubo un jugador de Unión Española que resaltó sobre el resto, pero no por lo futbolístico precisamente, sino que por un extravagante y llamativo look.

Se trata de Diego Sánchez, quien apareció con corte a lo sopaipilla teñido de color rojo y amarillo, como los colores del club hispano.

En conversación con Manuel de Tezanos en CDF, el portero relató un poco de su look y como lo mantiene en cuarentena. "Me he cortado el pelo, pero el color ya está pal loly. Estaba rojo y ahora parece medio blanco, estaba amarillo y ahora parece verde. Eso sí, mañana se viene nuevo color", expresó.

El Mono también reveló que le trajo consecuencias el extravagante look en Unión Española. "Ronald Fuentes me quería matar. En algún momento, no sé si lo habrá dicho en serio o no, pero dijo que me iba a sacar del equipo si no llegaba con el pelo negro al otro día", detalló entre risas.

Para finalizar, el jugador hispano contó por qué se hizo el llamativo corte. "Fue un momento de esos que pasan en la vida, uno se siente más libre y puede hacer cualquier cosa. En momentos de desahogo yo me descargo con el pelo. He tenido momentos así, pero antes me mandaba una pelá y chao. Ahora que estaba bien le metí un poco de color, sabiendo que me iban a webiar en todos los estadios y así ha sido, pero yo tengo demasiada personalidad y yo me río de esas cosas", sentenció.