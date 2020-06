Larry Valenzuela cuenta que dos carabineros de Everton le inventaron un parte por solo jugar en Wanderers

Luis Larry Valenzuela es uno de los últimos jugadores que dejó una huella en Santiago Wanderers. El formado en Colo Colo se enamoró de Valparaíso y se hizo hincha del club Caturro.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el mediocampista y actual jugador de Ñublense, reveló una chistosa pero curiosa anécdota en una Shell de Valparaíso siendo jugador de Santiago Wanderers.

Hace unos años Larry Valenzuela subió una historia de un parte de Carabineros, catalogándolo como el "parte más tonto". Ante esto, el jugador se refirió al tema.

El parte de Larry Valenzuela

"Fue en Valparaíso. Los Carabineros eran de Everton, había que decirlo, eran de Everton. Yo les dije 'ustedes son ruletas, ¿cómo me van a sacar un parte por los vidrios?' Era de pesados no más. Ellos estaban parados en la Shell y yo llegué a echar bencina. Yo dejé la pistola puesta y me fui a comprar una Coca Cola. Salgo y el carabinero está parado al lado de mi auto", comenzó.

El Larry ahondó mucho más en el dialogo de esta situación. "Los veo y me dicen ‘¿usted por qué deja el auto estacionado ahí?’ y yo le digo ‘lo tengo ahí porque se estaba llenando de bencina’ y me dice ‘páseme su documentación’ y yo le digo ‘¿qué sucede?’ y me dice ‘te voy a sacar un parte’ y yo le digo ‘¿por qué me vas a sacar un parte? y me dice ‘te voy a sacar un parte por los vidrios polarizados, no se puede andar así’", detalló el jugador.

Luis Valenzuela en Santiago Wanderers

El jugador siguió contando esta curiosa situación en Valparaíso. "Yo ahí le cuento que lo compré así, pero no le importó. Le empecé a alegar y a decir más cosas porque de primera me podían llevar preso. Llamé a un amigo que es capitán de Carabineros y los retó, pero ya me habían sacado el parte y ahí ya no se puede hacer nada", expresó.

Para finalizar agregó que "me dio rabia porque eran de Everton. Me decían ‘no estamos ni ahí con que juegues en Santiago Wanderers’, eran super envidiosos. Se nota altiro, en Valparaíso se sabe quien es de Wanderers".