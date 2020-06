El castigo de Eduardo Bonvallet que recuerda con cariño Larry Valenzuela: "Me hizo dar 20 vueltas a la cancha"

Luis Larry Valenzuela ha jugado en varios clubes chileno y uno de ellos fue Deportes Temuco. Un equipo que estaba en la mira de todos por Eduardo Bonvallet y el reality 'Temuco, la última frontera".

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el actual jugador de Ñublense, recordó con mucho cariño al comentarista y contó que era uno de sus jugadores preferidos de ese plantel.

"Era regalón de Bonvallet, el 2007 yo me fui a Temuco y hubo un reality que se llamaba ‘Temuco, la última frontera’. Yo tenía como 18 años y era al que más retaba, a mi me decía cabro chico, pero me ponía igual. Después fuimos amigos, cuando a él le dio el cáncer seguimos hablando, yo le decía Don Eduardo. Era muy chistoso", empezó a recordar.

Con mucho cariño, Larry Valenzuela nos reveló un enojo de Bonvallet con él. "Una vez me pegó un reto. Teníamos preparado una jugada en Osorno, era un tiro libre, íbamos 1-1. Yo tenía que pegarle al arco, en vez de hacer eso, la toqué al lado porque vi a un compañero solo. La toqué y se nos vino un contragolpe y perdimos. Yo me quería matar", contó.

Eduardo Bonvallet en Deportes Temuco en el año 2007

Además reveló la reacción de Eduardo en ese momento. "Bonvallet estaba mal igual, le pegó una patada a la pared y le hizo un hoyo. Yo me quería esconder, miraba el suelo no más", detalló.

Para finalizar contó el castigo que le hizo pasar el periodista. "Ese mismo día en la noche me manda a decir con el ayudante que al otro día yo entrenaba a las 7 de la mañana en el estadio. Me fui caminando y llegué cinco para las siete", expresó.

Luis Valenzuela en Temuco

"Llegué y estaba Bonvallet, yo nunca pensé que iba a estar ahí, porque es raro verlo en algo físico. Estaba con el PF. Me dijo ‘corre 20 vueltas al estadio’, además estaba lloviendo con viento. Era con tiempo, la primera vuelta no la hice en el tiempo y me retó y me dijo ‘no vale, no lo hiciste bien’. Yo corría y tuve que dar todo. Obviamente eso sirve, uno pasa por esto y aprende de los errores", sentenció con una sonrisa.