El día en que Larry Valenzuela dejó loco al hijo del Superman Vargas en Colo Colo: "El papá estaba de muerte"

Muy poca fue la estadía de Luis Larry Valenzuela en Colo Colo. El volante nacional jugó solo tres partidos en el Cacique de Claudio Borghi en el 2006, equipo al cual era muy difícil entrar por la calidad de jugadores.

El actual futbolista de Ñublense, en conversación con el Instagram Live de Redgol, reveló sus inicios en Colo Colo y cómo llegó al club que lo formó con 12 años.

"Estuve súper poco a prueba, jugaba en el Colo Colo de la José María Caro, entonces jugábamos contra el Colo Colo del Monumental, les ganamos, hice dos goles de tiros libres, me hicieron jugar medio tiempo por la más grande. Estaba Chamaco Valdés, habló conmigo y me dijo ‘quiero que te presentes el lunes a las tres y media’. No sabía qué hacer, llegué, fui con mi mamá, y dos amigos más que también quedaron", expresó.

Una de las especialidades de la casa del Larry es el tiro libre, haciendo sufrir a muchos jovenes porteros. "Jugamos contra la U y le tenía mala a los de la U, al hijo del Superman, Manuel, le hice tres goles de tiro libre en el Monumental, estaba el Superman viendo el partido, estaba de muerte, mi papá me contaba. Amigos que hice después que jugaban con él en la U, le decían que lo molestaban conmigo", detalló.

Luis Larry Valenzuela y su debut en Colo Colo

Uno de sus compañeros en las divisiones inferiores del Cacique fue Arturo Vidal, compartiendo varias veces canchas en Macul. "Cuando el Arturo empezó a jugar en la sub 16, ahí empezó a tomar la diferencia con los demás, empezó a crecer físicamente, técnicamente, era chiquitito, pegó un estirón y era una máquina. Gracias al Bichi, lo ayudaron harto, justo caía en el puesto, se dio todo", aclaró.

Para finalizar contó su última historia de Colo Colo, cuando estaba Marcelo Barticciotto. "Cuando volví a Temuco, pedí el pase, llegó un representante chanta, me ofreció un departamento y un auto, le hice caso. Lo pedí como cinco veces, hasta me enojé con Luis Baquedano, varios lo pidieron, porque había llegado Barticciotto, que nos tenía en los cadetes, pero no quería ningún juvenil en el plantel, pedí el pase.

No quiso a ninguno a ninguno, esa vez se fue Felipe Flores, Gerson Acevedo, se quedó el Araña y Jorquera. Cristián Abarca se fue, nos fuimos como siete, pedimos el pase y cada uno por su rumbo. Es difícil, complicado, sin nadie que te ayude, hay mucho representante a los 16 años te llevan para afuera, ahora eso no pasa”, sentenció.