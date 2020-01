La sinceridad de Luka Tudor: "El dedo sí me lo metieron, pero nunca me hicieron el 'calzón chino'"

El inédito "calzón chino" que le aplicó Juan Jaime a Francisco Castro en el duelo de la liguilla de ascenso entre Copiapó y Barnechea rápidamente dio la vuelta al mundo. Y este lunes fue tema en los programas deportivos del mediodía.

Uno de los más sorprendidos por la poco higiénica acción fue Luka Tudor, quien reconoció en el programa Los Tenores que si bien no había protagonizado una escena de ese tipo, sí sufrió una muy similar durante su carrera como futbolista.

"El dedo sí me lo metieron", reveló el Blondo Tenor. "Danilo Chacón fue el de la gracia, jugando por O'Higgins. Le dijo Danilo, no me hueís, si fuimos compañeros", recordó el ex delantero de Universidad Católica, Newell's Old Boys y Colo Colo.

De todas formas, lo del "calzón chino" parece más novedoso. "Reconozco que es una situación bien complicada. El calzón chino es al calzoncillo, es peligroso y muy incómodo. En nuestra época había de todo, son menos ahora", advirtió Tudor.