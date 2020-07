La preocupación de Matías Cahais: "No es lo mismo entrenar en casa que jugar al fútbol"

Una de las mayores preocupaciones para los futbolistas cuando regrese el fútbol será la puesta a punto. Los jugadores han tenido que entrenar desde sus casas en medio de la pandemia, y pese a que varios valoran la instancia, el trabajo no es el mismo que antes.

En conversación con La Tercera, el zagero de O'Higgins de Rancagua, Matías Cahais demostró su preocupación por el estado físico de los jugadores: "El físico se va deteriorando, no es lo mismo entrenar en casa que jugar al fútbol".

"Si bien es un deporte físico, dependemos mucho de la pelota y los trabajos tácticos, cosas que al volver a jugar nos van a perjudicar. Ahora estamos entrenando desde casa, tratando de mantenernos en forma", añadió.

Matías Cahais jugó en Universidad Católica en 2014

Sobre un posible retorno a los entrenamientos, el argentino señaló que "ojalá tengamos la posibilidad. Si me preguntas, yo quiero volver a entrenar. Hay mucha gente que tampoco está yendo a trabajar y lo necesita de forma urgente".

"Si yo digo algo pueden decir que lo necesitan mucho más, y seguramente tengan razón. Por mí quiero volver mañana a entrenar, pero estamos en una situación que afecta a todo el mundo y lo que tratamos de hacer todos es cuidarnos", refrendó el defensor.

Finalmente, el trasandino se refirió al posible retorno del fútbol para el 31 de julio: "Se planteó que se volvía a fin de mes. Va a depender de cuándo se pueda volver a entrenar. No sé si a nosotros nos darán permiso para entrenar y qué pasará con los otros clubes, no sé si podrán volver o no. Va a depender de eso, y no sé si serán tres o cuatro semanas para empezar a jugar de nuevo".