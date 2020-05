La manda que hizo Vitamina Sánchez para ascender con la U. de Concepción: "Dejé de fumar ese día"

Pablo Vitamina Sánchez comenzó con todo su estadía como entrenador en Chile. El argentino asumió a una descendida Universidad de Concepción, que de inmedito enfrentó un torneo de transición para lograr ascender.

Cinco meses le bastó al ídolo de Rosario Central para lograr la gloria en el Campanil y así lo relató en el Instagram Live de Redgol. "Fue, si no me equivoco, fue el ascenso más rápido en la historia del mundo. Generalmente los equipos tardan un año en ascender, pero justo hubo un torneo de transición y se juega un torneo de cinco meses. La U de Concepción descendió y tuvo la oportunidad de ascender rápido. Pudimos armar un muy buen equipo, con una base muy buena, Vargas, Lepe, Jiménez, etc", expresó.

Además agregó que, "armamos un equipo lindo y competitivo. Tuvimos la capacidad y suerte en poder ascender el día 26 de mayo en la segunda final en Curicó. Nos quedamos con el ascenso. Ahí empezó otra linda historia, nos fue bien y nos consolidamos en Primera. A los meses que me fui salieron campeón de Copa Chile".

Vitamina Sánchez se encomendó a todos e hizo una manda ese día. "Es una fecha quee recuerdo, obviamente porque son importantes. Me tatué una estrellita con el número 13 por el 2013 y aparte me acuerdo porque yo ese día dejé de fumar. Fumé casi toda mi vida, hasta los 40 años. El 26 de mayo del 2013, ascenso de Universidad de Concepción dejé de fumar. Nunca más prendí un cigarillo", expresó.

Para finalizar agregó que, "hice una promesa que para mi era algo muy difícil como dejar de fumar. Mis hijas me pedían que dejara de fumar, yo les preguntaba para sus cumpleaños que querían de regalo y ellas me decían ‘que dejes de fumar’. Nunca pude hacerlo, con lo cual era un paso muy complejo. Entonces, a cambio de ascender y ser campeón con Universidad de Concepción, de empezar a consolidarme, iba a hacer ese sacrificio, obviamente me costó y lo sufrí al principio. Hoy ningún problema".