El DT de Palestino recalcó que perdieron ante el mejor equipo del campeonato, pero en el Cacique llamaron a no dormirse en los laureles.

Colo Colo superó por 2-0 a Palestino y se mete en la pelea por el campeonato nacional. La caída de la U en el clásico universitario, permitió al equipo de Jorge Almirón acortar la distancia y meterse de lleno en la búsqueda por el primer lugar.

Lo que fue hasta fue comentado por Pablo Sánchez, quien reconoció el poderío de los albos en el estadio Monumental. “Colo Colo es por lejos el mejor equipo del campeonato”, recalcó Vitamina tras la derrota.

Palabras que referentes del Cacique llamaron a tomar con cautela. Es que todavía resta una parte importante del campeonato y dormirse entre los laureles antes de tiempo podría ser fatal esta temporada.

“Son palabras de buena crianza, nada más. Por el plantel no hay dudas, pero al sistema de juego me parece que no es así. Ahora se abrió el campeonato con la derrota de la U”, expresó Gustavo De Luca en conversación con Redgol.

El ex delantero de Colo Colo recalcó que con el triunfo en el clásico “Universidad Católica está demostrando que puede pelear arriba, pero ahora Colo Colo tiene la obligación de prenderse”.

El Cacique superó a Palestino y va con todo por el primer lugar

En Palestino le bajan el perfil

Mientras tanto en el elenco árabe le bajaron el perfil a toda polémica por lo expresado por su entrenador. Así fue como el multicampeón con Palestino, Rodolfo Dubó, recalcó que solo fue para disimular la caída en el Monumental.

“Quizás lo dice porque Colo Colo jugó bien, pero fue algo circunstancial. Son palabras bonitas. Uno tiene que mirar la tabla y de momento la U es el mejor equipo más allá de la derrota en el clásico universitario. Aunque se le acercan varios equipos. Palestino también está ahí, por lo que ahora todo se va a definir después de la primera vuelta”, sentenció el mundialista con la Roja en 1982.