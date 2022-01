La genialidad de Sinisa Mihajlovic: "Estoy seguro de que Gary Medel me pedirá jugar, yo estoy seguro de que no lo haré jugar ante Napoli"

Una muy buena noticia para el Bologna es el regreso de Gary Medel a las convocatorias oficiales. El defensor chileno se ha convertido en una de las figuras más destacadas del conjunto rossoblú y los hinchas se alegraron al ver que dejó atrás el contagio de coronavirus.

Sin embargo, el entrenador Sinisa Mihajlovic no quiere más contratiempos con su hombre predilecto en la zaga, y advirtió que el jugador no volverá a la titularidad esta tarde, cuando el Renato Dall'Ara reciba la visita del Napoli por la 22ª fecha de la Serie A italiana.

Por eso, el estratega serbio le sacó los patines al Pitbull. "Estoy seguro de que Medel me pedirá jugar, pero yo estoy seguro de que no lo haré jugar", expresó el ex compañero de Marcelo Salas en la Lazio en una muy distentida rueda de prensa.

“Cuando puedo no arriesgar a un jugador, no lo hago, porque yo sé lamentablemente que necesito arriesgar algún jugador en alguna posición. Pero cuando puedo elegir un jugador para no arriesgar a otro, no quiero arriesgar", sentenció el recordado especialista a balón parado.

Sinisa está confiado del aporte que ha significado el inglés Luis Binks en la zaga, por lo que Gary sólo estará para una emergencia. "No quiero arriesgar, ya tengo defensores centrales. Quizás lo haga entrar, pero no desde el inicio, 15 o 20 minutos", apuntó.

Medel tuvo su última actuación el pasado 22 de diciembre, antes del receso por las fiestas de fin de año. Luego dio positivo al examen de covid-19 y no contó para el duelo contra Inter, que fue postergado y la derrota ante Cagliari.

En la selección chilena la intención es que el hombre formado en Universidad Católica pueda sumar minutos esta tarde o bien el próximo viernes ante Verona, los desafíos que restan en Italia antes de una nueva fecha FIFA.

La Roja se enfrentará contra Argentina el 27 de enero y Bolivia cuatro días más tarde, en dos encuentros claves para su candidatura a quedarse con uno de los últimos boletos disponibles de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

Recuerda que podrás ver los partidos de las clasificatorias en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un equipo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor definición de imagen y sonido.