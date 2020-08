Kike Acuña: "Mi partido más difícil fue dejar el copete. Fracasé en la U por salir y andar de joda"

Jorge Acuña es otro. El ex mediocampista de la selección chilena es un hombre renovado a los 42 años y mira con la frente en alto tras aprender de sus errores. El Kike conversó con Después Te Explico de RedGol y siguió la línea de la sinceridad que lo caracteriza desde hace algún tiempo con un duro relato.

“Después de retirarme gané mi partido más difícil. Mi partido más difícil fue dejar el copete. Me costó mucho porque me gustaba, quería matar y ahogar las penas”, dijo Kike Acuña.

Complementó: “dejar el trago… voy a cumplir dos años y tengo una lección súper grande de vida, porque tuve que trabajar cortando uvas. No tenía plata para echarle bencina al auto. Entonces aprendí, me esforcé y pude salir adelante”.

Acuña debutó en Unión Española el 99. El 200 llegó a Universidad Católica para convertirse en jugador de exportación y partir al Feyenoord de Holanda. Tras cambiar al Roosendaal su curva descendente lo trajo de regreso a Chile como jugador de la U, donde tocó fondo.

“Fracasé en Universidad de Chile porque me dediqué a salir, a la joda y dejé el fútbol de lado. Cuando me quise enrielar volví a equivocarme y don Arturo Salah, a quien le tengo un respeto enorme, me comunica que fui despedido de la U”, expuso.

Sentencia que “no tengo miedo en decirlo: cuando me meto en el mundo de la farándula y el alcohol fue por mucho tiempo, muchos años. Claramente la vida que llevaba no era compatible con un futbolista y por más que pudiera rendir se me fueron cerrando las puertas”.