¡Como en la cancha! Kalule Meléndez le pega un hachazo a los que se relajaron con los cuidados: “¡Córtenla de una vez, poh!”

La baja de los contagios por Covid-19 que, por ahora, parece ser sostenida en Chile, sumado al desconfinamiento y el “relajo” en las medidas ha hecho que mucha gente se pase de rosca y haga grandes juntas en espacios cerrados, fiestas o reuniones que no están permitidas.

Así se vio para Halloween, donde si bien buena parte de la población intentó hacer sus actividades con todos los cuidados del caso, no faltaron algunos carretes desbandados que mucha gente advirtió en redes sociales.

Ante esto, la municipalidad de Colina inició una campaña para llamar a no bajar los brazos y salió un rostro muy conocido del mundo del fútbol al frente: Rodrigo Kalule Meléndez.

El ex Cobreloa y Colo Colo es el actual entrenador de Deportes Colina y habló de manera enérgica en un video compartido por las redes sociales de la comuna.

“La pandemia nos está ganando el primer tiempo y no es más que nosotros. Debemos tomarlo en serio. No es una broma, ¡córtenla!”, sentenció el ex seleccionado.

“Usa mascarilla si sales de tu casa, lávate las manos, mantén la distancia social al menos un metro… ¡Córtala de una vez, poh! Cuida tu vida”, remató el otrora volante central de destacado recorrido.

#CuidaTuVida | ¡Córtala de una vez!

Esta pandemia hay que tomársela en serio. Es hora de entrar a la cancha y jugar todos juntos para ganarle al #COVID19. El entrenador de @ColinaSadp, Rodrigo "Kalule" Melendez, te recuerda que de ti depende derrotar la pandemia.@mario_olavarria pic.twitter.com/oQKfjkc8xx — Municipalidad Colina (@MuniColina) November 5, 2020

Así que ya saben: a hacerle caso a Kalule y no relajarse, que esto todavía no termina.