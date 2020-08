Juvenal Olmos cuenta entre risas su anécdota contra Hässler en Europa League: "El DT me mandó a ducharme"

Juvenal Olmos, actual comentarista y ex DT de la selección chilena, se desempeñó como mediocampista durante su carrera como futbolista. Uno de los clubes que defendió fue el KSV Waregem de Bélgica, con quien alcanzó las semifinales de la Copa UEFA 1985-86.

En la penúltima ronda los belgas fueron eliminados por el Colonia de Alemania, cuadro que finalmente se inclinó en la final frente al Real Madrid. En entrevista con La Redgoleta de RedGol, Juvenal recordó un gracioso episodio.

“Hay una anécdota muy buena. Yo jugaba en el Waregem de Bélgica y llegamos a las semifinales de la Europa League, antes se llamaba Copa de la UEFA. El técnico alemán, antes del partido contra Colonia como local ,me decía: Juvenal (pronunciando “yuvenal”)… (Thomas) Hässler. Hässler… Juvenal”, contó Olmos mientras ponía sus manos cerradas frente a frente.

Agregó moviendo las manos para todos lados que “él me quería decir que la marca era al hombre. ¿Entiende? Face to face, me decía. Olmos, Hässler. Hässler, Olmos”.

Siguió complementando: “me tuvo toda la semana haciendo un trabajo especial. En ese tiempo no estaban las posibilidades de ahora para conocer a todos los jugadores y yo pensaba: ¿Hässler? Estoy en mi mejor momento, 24 años, 10 puntos físicamente. Acá me juego la vida”.

Sin embargo a Juvenal no le resultó nada y su desempeño individual fue por lo bajo discreto. El ex DT de la Roja recordó entre risas cómo sucumbió contra Hässler.

“Nunca en mi vida volví a chocar con un alemán tan duro como el Poroto Hässler. Entrando a la cancha… tenía tremendo cogote, y las piernas eran de un robot. Rápido. No lo tenía tanto en el radar como a otros”, expuso.

El Waregem de Juvenal Olmos.

Sentenció que “perdí tantos duelos en el primer tiempo que llego al camarín en el descanso y el técnico me mandó a la ducha. Me sacó del partido porque íbamos perdiendo 3-0 en los primeros 45 minutos. Nunca me voy a olvidar. Fue horroroso. Los 10 duelos los perdí, saltaba como loco”.