Gran polémica se generó anoche luego del triunfo de Ñublense por 1-0 ante Colo Colo, luego de que el CM del club de Chillán decidiera usar la cuenta oficial del equipo para burlarse de los albos por la derrota.

Los comandados por Jaime García eran alegría pura tras conseguir la victoria por la cuenta mínima en el estadio Monumental, en el marco de la jornada 23 del Campeonato Nacional, pero todo se volvió denso tras el encuentro.

El community manager decidió festejar los tres puntos conseguidos ante los albos con un posteo del cada vez más popular 'Loco René' en el que grita "Me río toda la noche".

La situación molestó al plantel de Ñublense, y liderados por Fernando Cordero salieron a parar en seco al encargado de comunicaciones, que ante los reclamos terminó bajando la publicación de la cuenta oficial.

“Que quede bien claro, estamos felices por el triunfo, pero estas cosas que sube la página oficial no la compartimos los jugadores. Siempre hay que respetar en el triunfo y en la derrota a los rivales y mantener la humildad”, escribió Bernardo Cerezo.

Larry Valenzuela, por otro lado, añadió con molestia: “¿quién es el encargado de las Redes Sociales del club? No apichanguen la victoria de los jugadores”.

“Un poco de respeto, este no es ni será nunca el pensamiento de los jugadores que representan hoy al equipo. Se ganó y obvio estamos felices, pero hay que ser humildes en el triunfo y en la derrota, hoy no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. Respeta para ser respetado. Felicidades equipo, tremendo partidos se mandaron”, publicó el Chiki.

Fede Mateos también alzó la voz ante las burlas en la cuenta oficial de Ñublense, complementando que "la idea es festejar, pero no cargar al equipo rival, porque hoy nos toca estar de este lado pero después en las malas no está bueno que te hagan esto”.

Por último, el ex Colo Colo Branco Provoste aconsejó que "celebremos con humildad Ñublense, queda muchísimo camino".

Vale mencionar que tras la ola de críticas de los jugadores del primer equipo, el elenco de Chillán bajó el posteo, siguiendo las recomendaciones del plantel que prefirió festejar sin mofarse del rival.