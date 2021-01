Juan Leiva no pierde la ilusión de ser campeón con La Calera: "Tenemos la esperanza de pelear hasta el último partido"

Juan Leiva ha sido uno de los buenos valores de Unión La Calera en el presente campeonato, ayudando a los cementeros a luchas arriba en la tabla y siendo permanente escolta de la UC, que lucha por el ansiado tricampeonato.

Y aunque en las últimas horas se reveló que el volante estaría negociando con los Cruzados para sumarse como refuerzo de cara a 2021, Leiva se mantiene enfocado en su presente con el elenco de Juan Pablo Vojvoda, donde sueña con campeonar:

"No sé cuál va a ser el resultado final. Nosotros tenemos la esperanza de pelear hasta el último partido. Ahora, si analizas hasta aquí, creo que hemos peleado todo el torneo en la parte alta, algo que queremos que La Calera se acostumbre", comentó el jugador a El Mercurio.

Además, Juan Leiva añadió: "Vamos partido a partido, pero queremos luchar hasta el final".

El jugador de 27 años se dio, además, el tiempo de entregar detalles de su contagio por coronavirus, una experiencia dolorosa y compleja que vivió junto a algunos otros compañeros de plantel.





"Tuve Covid-19, fui uno de los que se contagiaron en el equipo y no es un juego tenerlo, es real. A mí y a mi pareja nos dio cuatro días muy fuerte y además es algo de lo que me ha costado recuperar totalmente, porque tuve muchos dolores musculares, de espalda, u jugando cada tres días se siente más", relató.

Leiva suena como refuerzo para la UC.

Leiva detalló: "me dieron paracetamol y tuve que estar encerrado en el departamento, pero nada más, menos mal. A mí me dio como un resfriado fuerte, con mucho dolor muscular, fiebre y dolor de cabeza. Es una sensación desagradable que no se la doy a nadie".

Por lo pronto el jugador que militó en Universidad de Chile entre 2016 y 2017 se prepara para un nuevo desafío junto a Unión La Calera, que este sábado a las 20:30 horas visitará a Cobresal en el Estadio El Cobre, donde buscarán ganar para acortar distancias con el líder, la UC.